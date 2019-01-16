"Как подружки": экс-жена Потапа с дочкой восхитили сеть фото в купальниках

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Мама с дочкой отправились в круиз на роскошном лайнере

Бывшая жена украинского артиста и продюсера Потапа Ирина Горовая вместе с дочерью Натальей взбудоражили поклонников откровенным фото. Обе девушки поделились на своих страницах в Instagram снимком, на котором они позируют в купальниках.

Фото было сделано во время семейного отпуска Натальи с детьми. Они отдыхают на круизном лайнере, который сделал остановку на Багамских островах. 41-летняя мать и 20-летняя дочь сидят на лежаках на пляже, нежась в лучах солнца.

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Началась вторая неделя нашего круизного отдыха. У нас немного другой маршрут, но начали мы опять на Багамах. Мы не брали никакие экскурсии, а просто поехали в отель Атлантис в аквапарк. Здесь когда-то был снят фильм, где главными героинями были сестры Олсен. Я их обожала в детстве, всегда хотела быть похожей на Эшли . Но что точно помню - с ними всегда снимались красивые парни. Что мне нравится (я уверена маме тоже), так это то, что нас воспринимают как подруг или сестричек. А когда узнают, что мы мама и дочка - их реакция бесценна", - поделилась падчерица Потапа.

Подписчики девушки отметили, что они с мамой действительно выглядят как подружки, и восхитились их красотой.

"Вы просто супер звездочки", "Безумно красивые", "Красотки,Вы суперски очаровательны и шикарны", "Это круто, когда мама молоденькая)) вы и вправду как подружки смотритесь!!!", "Красавицы", "Вы очень похожи", "Так и не скажешь, что вы мама и дочь, как будто две подружки", - пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот комментариев: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Отметим, что вместе с ними отдыхает и родной сын Потапа и Ирины Андрей. Ранее Наташа, которую рэпер воспитывал с двух лет, поделилась милым фото со сводным братом, сделанном на корабле.

"Bro & Sis. Рада, что ты в моей жизни, такой маленький, хотя вроде уже и взрослый. И как же быстро время пролетело - совсем недавно ты лежал у меня в комнате в колыбельке, а прошло уже 10 лет, а мы все так же дурачимся и обсуждаем серьезные темы", - трогательно подписала кадр она.

Фото: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Напомним, ранее падчерица Потапа заинтриговала сеть фото с Ямайки.

Мы также писали о том, что загоревший Потап рассмешил сеть забавным фото. Украинский артист отправился на отдых в Мексику, где также загорает и хвастается соблазнительными формами в бикини Настя Каменских.