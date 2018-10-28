"Как относиться к деньгам": Ефросинина сняла новую яркую "пятерочку" (видео)

Видео: Маша Ефросинина о деньгах (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина записала новую "пятерочку", в которой рассказала, как относится к деньгам. Соответствующие кадры она опубликовала в Youtube.

"Деньги любят счет. Я всегда знаю, сколько денег в кошельке, на счету и вообще средств. Это дает дисциплину, внутренний контроль. Это дает возможность расслабиться или собраться", - сказала она.

Не менее важным правилам, утверждает Ефросинина, является "сохранение" средств.

"Не тратьте все и сразу. Может произойти все, что угодно. Хорошо, когда у вас есть какой-то запас. Потратив все и сразу, ты, почему-то получаешь "лобовое столкновение", когда срочно нужны деньги или вливания", - подчеркнула она.

Более того, по словам телеведущей, "сохраненные" средства нужно куда-то вкладывать.

"Деньги нужно вкладывать. Хотя я помню времена, когда их хранили в банке или носке. Сейчас же их нужно вкладывать в депозиты, например. Также их можно вложить в образование, в обучение, и так дальше. Можно в детей, досуг, и другие удовольствия", - уточнила она.

Отдельной темой, по мнению Маши Ефросининой, является семейный бюджет и карманные деньги для детей.

"Семейный бюджет. Мой компромиссный вариант – мы обсудили с мужем какие-то важные моменты, в которые мы вкладываем деньги вместе. На семью, детей, быт, путешествия. А другую часть я трачу на себя, чтобы не просить деньги от мужа. Нужно просто определить сумму, которую вы будете вместе вкладывать в семейный бюджет", - сказала она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

В то же время, утверждает женщина, деньги детям нужно давать обязательно, ведь это будет влиять на их самодисциплину.

"Карманные деньги для детей. Они должны быть с того возраста, когда они начнут понимать смысл денег. Во-первых, это воспитывает самодисциплину и самостоятельность. И чем раньше он поймет, как это делается, тем лучше", - уточнила она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Кстати, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала раритетный снимок и откровенно рассказала о своей юности.

Ранее мы рассказывали о том, что Маша Ефросинина показала, какой была "пышкой" раньше.

А также мы писали о том, что Ефросинина резко высказалась о планах на жизнь.

Видео: РБК-Украина