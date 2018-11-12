"Как всегда гениально": ONUKA представила новую песню

Видео: ONUKA - ХАЩІ (youtube.com/ONUKA)

Популярная украинская группа ONUKA презентовала новую песню, которая называется "Хащі".

"ХАЩІ— в моем понимании — беспросветная пропасть. Их хотелось бы обойти, избежать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли — куда ни глянь, вокруг одни ‘ХАЩІ’", — говорит Ната Жижченко, фронтмен ONUKA.

Трек стал своеобразным отображением событий и ситуаций, которые происходят в социуме, независимо от географический координат и часовых рамок.

Фото: ONUKA (пресс-служба артистки)

Песня "Хащі" появилась задолго до выхода новой пластинки. Более того, она даже была заявлена 25 кадром в видеотизере к MOZAЇKA. Сам трек записывался на колесах — в разных странах и городах во время гастролей. Партии музыкальных инструментов и вокал собирались на телефоны и лэптопы, и почти на год поселились в черном зазеркалье гаджетов ONUKA.

Новый сингл ONUKA по своему звучанию имеет несколько отсылок к Vidlik, но даже несмотря на это является абсолютно новой вехой в истории группы. Возможно, дело в сверхмощном и напористом звучании.

Поклонники группы по достоинству оценили новую песню, отметив в комментариях под роликом, что это "гениально" и "актуально".

Скриншот комментариев (youtube.com/ONUKA)

"Як завжди геніально!!! Нова українська музика утворюється саме тут! Так продовжувати, ONUKA!﻿", "Привіт з окупованного Донецька! Знов концептуально і геніально. Відтворює атмосферу пререченності, як в окупованному Донецьку. Хащі абсурду "русского мира", "Я не знаю, як вам вдалося поєднати реперський 808ий, якийсь дабстеповий бас, народні інструменти і нотки техно, але звучить дуже круто. Залишилося тільки розгадати, про які хащі йде мова)﻿", "Часи не обирають В них живуть та помирають. Розносить вщент!﻿", "Водночас і модерно і первісно. "Часи не обирають". Пісня з одного боку динамічна в кожен окремий момент, а з іншого - за загальною структурою залишається на місці рухаючись по колу. Усі ці протиріччя створюють загальне враження заплутаності та розгубленості. "Навколо по колу лише одні хащі", - пишут пользователи сети.

Напомним, новая песня Imagine Dragons стала хитом в сети. Песня входит в новый студийный альбом коллектива Origins, презентация которого состоялась 9 ноября.

Отметим, что фанаты раскритиковали новый хит "Время и Стекло". "Песня про лицо" является первым синглом из будущего альбома группы, выход которого запланирован на 2019 год.

Кстати, песня Монатика прозвучала в запрещенном на территории Украины российском детективно-криминальном телесериале "Мажор". Трек "То, От Чего Без Ума" прозвучал в четвертой серии третьего, заключительного сезона проекта. Услышать хит Монатика можно в момент погони со стрельбой двух преступников на автомобилях.

Видео: "Україна без сміття": ONUKA впервые побывала на сортировочной станции (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)