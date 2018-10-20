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"Как будто Вы ближе к нам": Могилевская восхитила фанов своей красотой без макияжа

Lite » Звезды 20.10.2018 - 19:35
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталья Могилевская совершала прогулку с подругой и сделала естественное фото для своих фолловеров

Наталья Могилевская - популярная украинская певица, которая восхитила фанатов откровенным нарядом, недавно опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Эта публикация удивила поклонников артистки тем, что в этот раз звезда позировала на камеру без макияжа.

&quot;Как будто Вы ближе к нам&quot;: Могилевская восхитила фанов своей красотой без макияжа

Скриншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Как оказалось, Наталья Могилевская вышла на прогулку со своей подругой, чтобы насладиться осенней атмосферой. Так, прогуливаясь по киевскому Труханову острову, певица решила сделать сфотографироваться, будучи без макияжа, со своей подругой Ольгой Навроцкой – ведущим украинским стилистом – после чего выложила снимок  в сеть.

В подписи к своей  публикации Наталья поделилась своими мыслями и поинтересовалась мнением своих подписчиков: "Интересное время сейчас. О свободе, о правде, о настоящей ценности. Без нее не будет успеха. Хотя феномен гигантской силиконовой попы никто не отменял. А вы на что больше реагируете? Позитивно или негативно? Чего видите больше в жизни?".

На что получила массу комментариев, которые, в большинстве, хвалили Могилевскую и отмечали, как хорошо она выглядит без грима.

&quot;Как будто Вы ближе к нам&quot;: Могилевская восхитила фанов своей красотой без макияжа

&quot;Как будто Вы ближе к нам&quot;: Могилевская восхитила фанов своей красотой без макияжа

&quot;Как будто Вы ближе к нам&quot;: Могилевская восхитила фанов своей красотой без макияжа

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что ранее известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась трогательными воспоминаниями о погибшем музыканте Андрее Кузьменко.

А также о том, что Наталья Могилевская высказалась о современных ценностях девушек.

Что вы не знали о Наталье Могилевской (video.rbc.ua)

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