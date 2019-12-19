ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Як плакала вона: TAYANNA получила престижную музыкальную награду

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.12.2019 - 13:47
Як плакала вона: TAYANNA получила престижную музыкальную награду
TAYANNA на церемоніі "Музыкальной платформы" (фото: пресс-служба певицы)

Новый хит TAYANNA "Як плакала вона" получил престижную награду

Вчера, 18 декабря состоялся традиционный концерт-награждение главных музыкальных хитов года "Новогодняя Музыкальная Платформа". "Песней года 2019" признали сингл певицы TAYANNA "Як плакала вона".

Об этом исполнительница написала в своем Instagram:

"Хочу подякувати каналу Україна, Генадію Вітеру та всім організаторам "Музичної платформи". Мені дуже приємно, що моя пісня «Як плакала вона» отримала нагороду "Пісня року 2019". Вже плануємо нові сингли на 2020 рік, які неодмінно вас потішать".

Як плакала вона: TAYANNA получила престижную музыкальную награду

Як плакала вона: TAYANNA получила престижную музыкальную награду

Як плакала вона: TAYANNA получила престижную музыкальную награду

TAYANNA на сцене церемонии "Музыкальная платформа" (фото: пресс-служба певицы)

Для "фантастической женщины" TAYANNA награда значимая, ведь именно она является автором слов и музыки, а саунд-продюсером выступил Андрей Игнатченко. Релиз композиции "Як плакала вона" состоялся весной, трек сразу же попал в горячую ротацию всех главных радиостанций страны, занимал лидирующие позиции в iTunes, а лирик-видео на Youtube канале набрало уже более 3 миллионов просмотров.

Сейчас певица продолжает работать над новым альбомом, который планирует выпустить уже в следующем году.

TAYANNA — Як плакала вона

Достойны этого каждый день: ALYOSHA получила престижную Всеукраинскую премию (фото) "Еще клеила звезду": TAYANNA рассказала, как короновала себя
Новости Украины премияTAYANNA
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь