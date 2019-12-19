Як плакала вона: TAYANNA получила престижную музыкальную награду

TAYANNA на церемоніі "Музыкальной платформы" (фото: пресс-служба певицы)

Новый хит TAYANNA "Як плакала вона" получил престижную награду

Вчера, 18 декабря состоялся традиционный концерт-награждение главных музыкальных хитов года "Новогодняя Музыкальная Платформа". "Песней года 2019" признали сингл певицы TAYANNA "Як плакала вона".

Об этом исполнительница написала в своем Instagram:

"Хочу подякувати каналу Україна, Генадію Вітеру та всім організаторам "Музичної платформи". Мені дуже приємно, що моя пісня «Як плакала вона» отримала нагороду "Пісня року 2019". Вже плануємо нові сингли на 2020 рік, які неодмінно вас потішать".

TAYANNA на сцене церемонии "Музыкальная платформа" (фото: пресс-служба певицы)

Для "фантастической женщины" TAYANNA награда значимая, ведь именно она является автором слов и музыки, а саунд-продюсером выступил Андрей Игнатченко. Релиз композиции "Як плакала вона" состоялся весной, трек сразу же попал в горячую ротацию всех главных радиостанций страны, занимал лидирующие позиции в iTunes, а лирик-видео на Youtube канале набрало уже более 3 миллионов просмотров.

Сейчас певица продолжает работать над новым альбомом, который планирует выпустить уже в следующем году.

TAYANNA — Як плакала вона