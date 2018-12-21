"К нему нельзя ревновать": Бужинская в новом клипе закрутила необычный роман (видео)

Видео: YouTube / KATERYNA BUZHYNSKA Official

Популярная украинская певица, Народная аристка Украины Екатерина Бужинска представила необычный клип на песню "Білосніжна зима", в котором закрутила роман со снежным человеком.

Премьера видеоработы "Білосніжна зима" состоялась в четверг, 20 декабря на одном из музыкальных каналов Украины, и подарила зрителям настоящее новогоднее настроение в преддверии праздников.

Клип был снят еще в начале зимы, но на съемочной площадке уже царила атмосфера диско и безудержного праздника. По сюжету в новогоднюю ночь с певицей заигрывает снежный человек и играет Екатерине различные мелодии на большом белом рояле. Зрители смогли увидеть фееричное действо на экране, споровождающееся зажигательными танцами.

Фото: пресс-служба Екатерины Бужинской

"Во многих моих клипах в главных ролях были импозантные мужчины, а потом интернет пестрил заголовками "Замужняя Катя Бужинская показала своего мужчину в новом клипе". И, естественно, мой супруг тоже не мог не реагировать на подобные статьи в прессе. Поэтому в клипе на песню "Білосніжна зима" мы решили уйти от того, чтобы показывать внешность главного героя. Для всех это - снежный человек. Мне кажется, к нему нельзя ревновать или строить догадки о нашем романе. Разве что в шутку", - пояснила Бужинская.

Как призналась звезда, первыми, кто увидел новое видео, были ее дети. Близнецы певицы и ее старшая дочь остались в восторге от происходящего на экране.

Фото: пресс-служба Екатерины Бужинской

"Моим малышам настолько понравилась моя новогодняя видеоработа, что они на повторе смотрят этот клип. Теперь это их любимая песня! Мне, естественно, это невероятно приятно, ведь именно дети являются самыми незаангажированными слушателями и зрителями", - поделилась певица.

Фото: пресс-служба Екатерины Бужинской

Ранее мы писали, что Екатерина Бужинская показала своих близнецов и старшую дочь. На фото малыши наряжали новогоднюю елку.

Также на свой день рождения Бужинская получила необычный подарок-сюрприз от поклонника.

Кроме того, Катя Бужинская показала фотосессию, в которой снялась в образе легендарной француженки Катрин Денев.

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Видео: РБК-Украина