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Известный украинский музыкант снялся в сериале

Lite » Звезды 26.11.2018 - 20:58
Известный украинский музыкант снялся в сериале
Дима Каднай (фото: пресс-служба)

Посмотреть "Коли ми вдома" можно с понедельника по пятницу в 19:00 на телеканале СТБ

Известный украинский музыкант, лидер indie, electro-pop группы KADNAY Дима Каднай сыграет в телевизионном сериале "Коли ми вдома" на телеканале СТБ. 

По будням в 19:00 зрители телеканала СТБ следят за приключениями любимых героев комедийного сериала "Коли ми вдома". В этом году создатели попытались задействовать максимальное количество звезд украинского шоу-бизнеса, которые исполнят роль в сериале или сыграют самих себя.

 

Дима Каднай (фото: пресс-служба)

В роли камео зрители увидят и солиста группы KADNAY – Диму Кадная. По сюжету дочь Олега (Кирилл Бин) и Насти (Катя Кистень) очень любит известную группу и хочет пойти на их концерт. Папа как обычно немного преувеличивает свои возможности и убеждает дочь, что он не просто тренирует Диму, они – близкие друзья.

"По сюжету Каднай тренируется в одном спортзале с Олегом. Воспользовавшись этой ситуацией, Олег пытается выбить из Димы билеты на концерт, которые уже пообещал дочери. Но, к сожалению, его методы жалости и обмана не позволяют их заполучить. А когда папаша идет в кассу, то оказывается, что все билеты давно раскуплены. Почему развязка серии будет в зале суда, зрители увидят уже в декабре", - рассказал креативный продюсер сериала Дмитрий Кицай.

Посмотреть "Коли ми вдома" можно с понедельника по пятницу в 19:00 на телеканале СТБ.

Напомним, KADNAY - украинская indie, electro-pop группа, образованная в 2012 году. Основные участники коллектива: фронтмен, автор музыки и слов Дима Каднай и гитарист Фил Коляденко. В декабре 2014 года музыканты презентовали свой дебютный, одноименный альбом, официальный релиз которого состоялся 16 декабря и ознаменовался большим шоу в Киеве, а также туром по большим городам Украины.

Также мы сообщали о том, что фронтмен группы KADNAY Дима Каднай попал в список самых часто упоминаемых холостяков Украины.

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Видео: РБК-Украина

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