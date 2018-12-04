Известный голливудский актер стал отцом в десятый раз

Фото: Эдди Мерфи (Getty Images)

Для избранницы Эдди этот ребенок стал вторым, а для самого актера - десятым

57-летний американский актер Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз. Его возлюбленная, 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер родила ему сына. Об этом сообщает издание People со ссылкой на официального представителя актера.

Мальчика, который стал вторым совместным ребенком для пары, назвали Макс Чарльз Мерфи.

Малыш комедианта и модели родился в пятницу, 30 ноября, весом 2,7 кг и ростом 48,26 см.

Напомним, что Эдди Мерфи и Пейдж Батчер встречаются уже шесть лет, а в сентябре этого года они обручились. О беременности Пейдж стало известно летом.

Фото: Эдди Мерфи и Пейдж Батчер (Getty Images)

Мерфи и Батчер, которые встречаются уже шесть лет и вскоре свяжут себя узами брака, уже воспитывают двухлетнюю дочь Иззи. Кроме того, у знаменитого актера есть пятеро детей от первой супруги Николь Мерфи: Бриа Л. Мерфи, Майлс Митчелл, Шэйн Одра, Зола Иви и Белла Захра. Пара развелась в 2006 году.

Параллельно, у актера появилось еще два сына – Эрик Мерфи в 1989 году от Полетт Маккнили и Кристиан Мерфи в ноябре 1990 года от Тамары Гуд.

В апреле 2007 года бывшая участница группы Spice Girls Мелани Браун родила Мерфи еще одного ребенка – дочь Энджел Айрис Мерфи-Браун.

Напомним, о беременности Пейдж стало известно в августе - тогда папарацци удалось заснять модель во время прогулки в сарафане, который подчеркнул ее заметно округлившийся живот.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что известный актер Ричард Гир в 69 лет снова станет отцом. Это будет второй ребенок актера.

Отметим, что британский актер Бенедикт Камбербэтч в третий раз станет отцом.

Видео: РБК-Украина