История игрушек 4: звездные гости премьеры анимационного приключения (фото)

Александра Зарицкая и Григорий Решетник (фото: пресс-служба)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "История игрушек 4" стартовал с 20 июня

19 июня в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера анимационного приключения – "История игрушек 4". В украинском дубляже присоединились и украинские звезды: Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA и Григорий Решетник. Александра Зарицкая дебютировала в дубляже как новая героиня - офицер Смишанка Мак-Веснянка, а Григорий Решетник озвучил отца главной героини Бонни.

Первыми ленту увидели группа Kazka, Григорий Решетник, Никита Добрынин, Даша Квиткова, Елена Бурба, Кристина Бобкова, Евгений Янович, Дмитрий Дир, Алла Мартынюк, Дмитрий Водовозов (Антитела), Андрей Кише, Сергей Костецкий и многие другие.

История игрушек 4: о фильме



У кого у кого, а у игрушек всегда найдется работка. Детишкам всегда нужны всякие вещицы для развлечений, которые даже для этого не предназначены были. Базз Лайтер, Вуди и все их друзья ещё скучают по своей прошлой хозяйке Энди, которая пошла в колледж. Но и маленькая Бонни их не обижает. Девочка совсем недавно пошла в садик, где нашла себе новых друзей и любимую игрушку – и это ложко-вилка. И его это очень задевает, ведь он предназначен для еды, а не для игр. Когда семья Бонни переезжает, вилка решила сбежать. Ковбой Вуди не может оставить девочку без любимой игрушки, поэтому бросился за ней. Это будет великое приключение.

История игрушек 4: украинский трейлер

История игрушек 4: звездные гости премьеры

Телеведущий Григорий Решетник с семьей

Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA

Группа KAZKA

Зарицкая и Решетник

Дизайнер Елена Бурба

Холостяк-9 Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова

Григорий Решетник с семьей, а также Никита Добрынин и Даша Квиткова

Певец Андрей Кише

Хореограф Сергей Костецкий

Актер Евгений Янович

Актриса Алла Мартынюк

Дмитрий Водовозов (Антитела)

Гости премьеры "История игрушек 4"

Смотрите также, как прошла премьера "Люди в черном: Интернэшнл". Первыми ленту увидели Дмитрий Ступка, Яна Клочкова, Соломия Витвицкая, Анна Тринчер, Богдан Осадчук, Яна Алтухова, Мирослава Ульянина, Юрий Романов, Ирина Заря, Валерия Толочина, группа Brosko и дргуие.