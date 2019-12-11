История эмоций и переживаний: Аня Нилова представила проникновенный клип "С тобой"

Аня Нилова (фото: пресс-служба)

Съемки клипа проходили в помещении цеха заброшенного завода

Автор и исполнитель Аня Нилова представила эмоциональную видео работу "С тобой", которая во многом автобиографична.

В новом клипе Нилова предстала в роли человека, который борется со своими негативными эмоциями и в итоге они меняются на положительные. Люди, которые появляются в клипе, по словам Ани, олицетворяют ее переживания и внутреннее состояние в целом. Эти эмоции знакомы очень многим людям.

К слову, парящие в воздухе актеры, которые сыграли одну из главных ролей в видео работе, провели несколько часов в подвешенном состоянии на тросах, под потолком, высотой порядка 12 метров. Певица также изрядно промерзла, ведь клип снимали при минусовой температуре ночью. А в одной из сцен лил дождь... но, Нилова признаётся, что это того стоило.

Аня Нилова - С тобой

"Всё получилось так, как я и задумывала. Для передачи атмосферы мы выбрали освещение в низком ключе, высокий контраст и доминирование теней и силуэтов в кадре. Толчком для создания сюжета клипа стали видео работы британской рок-группы Radiohead. И еще для нас было важно раскрыть "трушность", поэтому мы решили показать в кадре живое исполнение, с музыкантами. Смотрите мой новый клип "С тобой" и комментируйте, мне интересно услышать ваше мнение" – рассказала Аня Нилова.

Кадры со съемок клипа Ани Ниловой (фото: пресс-служба)

Кстати, съемки видео прошли в помещении цеха заброшенного завода, в родном городе Ниловой. Осуществить все задуманное исполнительнице помогли хорошие приятели из "Have a Taste Production" – Алексей Халайджи и Андрей Канцидайло.

Напомним, ранее певица и актриса Анна Буткевич снялась для обложки Playboy и представила клип-боевик.