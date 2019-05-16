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Истинная красота: Анна Ризатдинова восхитила точеной фигурой в роскошных платьях-вышиванках

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.05.2019 - 20:29
Истинная красота: Анна Ризатдинова восхитила точеной фигурой в роскошных платьях-вышиванках
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка в очередной раз восхитила спортивными формами и чувством стиля

Анна Ризатдинова также не отстает от моды. Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро присоединилась к звездному флешмобу в честь Дня вышиванки (16 мая). Конечно же, в этот день украинские селебритис спешат показать свои самые роскошные и самые оригинальные наряды с народным орнаментом. При этом, как правило, певицы и телеведущие отдали предпочтение именно нарядным платьям-вышиванкам, которые смотрятся очень элегантно.

Свой уникальный выбор продемонстрировала и Ризатдинова. Более того, гимнастка показала сразу два нежных платья с вышивкой!

Первый вариант – платье нежно-голубого оттенка с вышивкой пудрового цвета. Платье декорировано кистями и оборками на рукавах. Свой образ Ризатдинова дополнила полупрозрачными туфлями-лодочками на высоком каблуке. В целом, образ получился очень романтичный и нежный. При этом макияж сделан с максимальным акцентом на естественность. Волосы лишь слегка завиты.

Анна Ризатдинова в платье-вышиванке

Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова в платье-вышиванке (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Еще один нарядный варинт – полностью белоснежное платье с едва заметной вышивкой. Однако основная декоративная изюминка этого платья – сложная техника с разными дирочками, которые формируют флористические узоры. И вновь уже знакомый акцент на естественность и натуральность. Минимум яркой косметики и никаких вычурных причесок.

Истинная красота: Анна Ризатдинова восхитила точеной фигурой в роскошных платьях-вышиванках

Истинная красота: Анна Ризатдинова восхитила точеной фигурой в роскошных платьях-вышиванках

Анна Ризатдинова в белоснежном платье-вышиванке (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

При этом Ризатдинова попросила у многотысячной армии поклонников выбрать, какой образ им нравится больше.

  • "Вы прекрасны во всех образах!"
  • "Какая же красивая!"
  • "Вам очень к лицу!"
  • "Все варианты. Вы красавица!"
  • "Вы очень красивая"
  • "Во всех образах Вы красавица!"

Напомним, что ранее свой не менее роскошный образ в платье-вышиванке продемонстрировала также Тина Кароль. Более того, украинская певица также показала уникальный подарок от поклонников - картину с точной копией своего портрета. 

Также Ольга Сумская в вышиванке показала украинских звезд в национальных костюмах

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Новости Украины День вышиванкиАнна Ризатдинова
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