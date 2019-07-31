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"Испортил фото": Потап позабавил "неудачным" кадром с Каменских в Италии

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.07.2019 - 14:31
"Испортил фото": Потап позабавил "неудачным" кадром с Каменских в Италии
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певец пожаловался на "провальный" снимок

Потап и Настя Каменских сетуют, что из-за плотного гастрольного графика в последнее время видятся только на совместных концертах. Сразу после свадьбы, которая состоялась 23 мая, молодожены отправились всего на неделю в Турцию, но пообещали, что еще успеют наверстать упущенное. Так, после фестиваля "Жара" в Баку, пара отправилась в Италию, на Сардинию. Первыми фото с долгожданного отдыха Потап поделился на instagram-страничке.

Артисты остановились в гостинице Golfo di Marinella. Правд, на курорт Потап и Настя улетели не одни, а с друзьями – участником группы "Время и Стекло" и MOZGI Алексеем Завгородним и его женой, а также лучшей подругой певицы Анной Завгородней.

Кстати, Потап пожаловался, что именно его коллега испортил романтический снимок с Настей, приняв забавную позу на заднем фоне. В кадре Потап в ярких желтых шортах с разноцветными принтами и синей футболке обнимает жену. На Насте – длинное легкое пляжное платье-туника, соломенная шляпка и очки. Пара позирует, стоя босиком на песке среди расставленных вокруг шезлонгов.

&quot;Испортил фото&quot;: Потап позабавил &quot;неудачным&quot; кадром с Каменских в Италии

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Завжди знайдеться той, хто спаганить фото з відпустки", - оставил забавную подпись к снимку Потап, отметив Позитива и Настю.

Поклонники артистов оценили их юмор и принялись живо комментировать веселый пляжный кадр.

"Классные, хорошего вам отдыха!", "А че, Пазик тоже красиво встал. Крассавчикииии!!! Хорошего отдыха!", "Ну вы че? Позитив еще никому не мешал!", "Он лучше всех здесь и получился", "Классная пара", "Очень классные! Счастливые!",  "Какие вы хорошие. Наши любимые!" - отмечали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что соблазнительная Настя Каменских взбудоражила сеть "хищным" образом в ярком платье на фестивале в Баку.

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Новости Украины ПотапНастя Каменских
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