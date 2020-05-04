Ирина Федишин наконец смогла отблагодарить отца за его волнительную поддержку

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ирина рассказала, как отец поддерживал ее

Феномен артистки Ирины Федишин пытаются разгадать миллионы ее поклонников и сотни коллег по шоу-бизнесу. Главное, чему завидуют – у нее самое большое количество концертов в Украине среди певиц. И сейчас, как и все в Украине, звезда дома на карантине и очень скучает за своими родителями. В эксклюзивном интервью для рубрики «Звездные папы» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Ирина Федишин рассказала, почему раньше отец был против того, чтобы она была певицей, и почему сейчас артистка обязана отцу своим счастьем.

С понедельника по пятницу – инженер, а на выходных – музыкант. Ирина Федишин вспоминает: все свободное время ее папа посвящал музыке. Отец артистки играет на бас-гитаре и на фортепиано и именно он был первым учителем музыки для дочери. Петр с радостью учил дочь, но так, для развлечения – мужчина не хотел, чтобы Ирина стала профессиональной певицей. Но уже в 14 лет девушка написала свою первую песню, и папа отдал все свои сбережения, чтобы дочь могла записаться в студии. А еще юной певице купили синтезатор и нашли лучших учителей.

«Он понимал, что это все сложно, что шоу-бизнес – это болото. Мой отец всегда говорил: «Боже, какая музыка – о чем ты? – вспоминает Ирина Федишин в программе «Ранок з Україною». И добавляет – несмотря на такие слова, отец поддерживал её в творческих шагах. – Они с мамой меня всегда возили на все занятия, на различные фестивали, на кружки».

Ирина Федишин с семьей

А потом Ирина «доросла» до своих сольных концертов. Сегодня певица, которая больше всех гастролирует в Украине, со смехом вспоминает первые гастроли. Говорит: если бы не ее добрый папа – ничего бы не было.

«У нас не было авто и отец возил нас на своем ланосе. Туда влезало 7 человек – немного нарушали мы. Было, конечно, очень весело, мы останавливались за 100 метров до концертной площадки, выходили, чтобы организаторы не видели, как мы приехали, мы крутые артисты, у нас все нормально. А когда после концерта они предлагали нас провести, мы говорили: «Нет-нет, спасибо, не надо, мы сами дорогу знаем», – с улыбкой рассказала артистка.

С тех пор прошло более 10 лет. Сегодня хиты Федишин знают все в Украине. Но главным фанатом певицы остается её папа Петр.

«Он настолько волнуется за меня, когда я выступаю на сцене – смотрю, такое впечатление, будто папа вместе со мной эту песню поет... то есть он настолько переживает за меня – настоящая родительская поддержка», – комментирует певица.

И благодаря его поддержке сегодня Ирина может спокойно гастролировать. Ведь папа с мамой заботятся о ее сыновьях. И Ирина в долгу перед папой не остается. И два года назад сделала отцу подарок на миллион гривен – на 60-летний юбилей презентовала машину.

«Я действительно понимала, что родители не имеют возможности купить дорогое авто, и мне хотелось их как-то отблагодарить, как-то помочь, как они помогали мне в детстве. Поэтому, безусловно, отцу было очень приятно!» – рассказала Ирина Федишин в эфире канала «Украина».

Папа Ирины своей талантливой, успешной дочерью не нарадуется. И желает ей не материальных благ, а счастья и творческого вдохновения.

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