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Ирина Федишин честно рассказала, чего ей не хватает в отношениях с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.03.2020 - 12:28
Ирина Федишин честно рассказала, чего ей не хватает в отношениях с мужем
Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ирина рассказала, из-за чего может поссориться с мужем

В откровенной беседе с журналисткой Викторией Маремухой для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная певица Ирина Федишин рассказала, правда ли в жизни имеет такие «идеальные» отношения с мужем, как на фото в Instagram, и над какой «проблемой» супруги работают ежедневно.

14 лет в браке, а отношения, как у пары в медовый месяц. Ирина регулярно выставляет фото в Instagram с мужем и детьми из общих путешествий, прогулок, посиделок в ресторанах. Певица призналась, действительно ли их отношения с мужем и продюсером Виталием Човныком в жизни такие же идеальные, как на картинке.

«У меня прекрасный муж! Мы с ним редко ссоримся, а если это и происходит, то не из-за быта, а из-за работы. Я стараюсь делать так, чтобы в доме была нормальная атмосфера, ведь сама росла в нормальной ауре – не видела, как мои родители ссорятся. У нас в доме всегда было уважение и это для меня до сих пор на первом месте. Словами можно очень ранить человека, поэтому надо включать разум – меньше эмоций и амбиций», – признается Ирина Федишин в программе «Ранок з Україною».

Ирина Федишин честно рассказала, чего ей не хватает в отношениях с мужем

Кроме того, артистка рассказала, что чаще первым мириться идет ее муж, который в этот момент повторяет, как сильно он ее любит и ценит. Однако семьи Ирине порой не хватает. И хотя паре нравится работать вместе, иногда хочется работу оставлять за дверью дома.

«В принципе, мы сразу начали вместе работать, идти творческой дорогой, поэтому мне трудно это разделить – все это очень переплетено, объединено. Но со временем я все больше понимаю, что мне хотелось бы иметь немного больше времени для нас, нашей семьи. Поэтому сейчас мы учимся расставлять приоритеты», – рассказала певица.

Поэтому, как только у Ирины Федишин появляется перерыв между концертами, они всей семьей пакуют чемоданы и едут покорять новую страну, оставив все разговоры о работе.

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Новости Украины певецИрина Федишин
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