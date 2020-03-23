Ирина Федишин честно призналась, есть ли у нее конкуренты на украинской сцене

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ирина также рассказала о подарках и опасных ситуациях с "поклонниками"

В откровенной беседе с журналисткой Викторией Маремухой для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» певица Ирина Федишин рассказала, следит ли она за творчеством коллег, а также призналась, какие подарки поклонников шокировали ее и вызвали страх за свою жизнь.

Эту блондинку знают в каждом городе Украины. Кажется, Ирина Федишин только и делает, что гастролирует или выпускает новые клипы. Во время общения с журналисткой канала «Украина» звезда рассказала, что не имеет конкурентов среди украинских артистов, ведь не видит смысла сравнивать себя с кем-то другим.

«Я никого не считаю своим конкурентом. Просто у каждого есть своя дорога. Я всегда смотрю на свой путь и все силы аккумулирую на то, чтобы развиваться, снимать новые клипы, писать новые песни. Да, безусловно, я слежу за творчеством других исполнителей, но, чтобы с кем-то конкурировать – я хочу лучше, я хочу такое – нет, – рассказала певица Ирина Федишин в программе «Ранок з Україною». – Самое важное для артиста – это песни, и все, о чем я мечтаю, в своей творческой деятельности – чтобы в дальнейшем появлялись хиты, чтобы было вдохновение создавать новые вещи, которые будут нравиться людям».

Поклонники в свою очередь любви к артистке не скрывают – дарят подарки, заваливают цветами, о чем Ирина часто рассказывает в своем Instagram. Но, по словам артистки – не все так сладко, как кажется.

«Я собираю все подарки и, наверное, когда-то открою музей имени Ирины Федишин, комнату – так точно, – признается Ирина Федишин. И добавляет, некоторые поклонники переходят границу, что не на шутку смущает ее. – Был один концерт, во время которого один человек стоял под моей гримерной с какой-то дубинкой в ​​руках, из которой торчали гвозди. Когда я была на сцене, это увидел коллектив и сказал об этом другой команде, которая не проконтролировала, как он там оказался. Не знаю, какие у него были намерения, но выглядело несколько странно. А в другой раз подарили странную елочку, и сказали, что в нее можно иглы втыкать – я ее просто оставила, потому что прозвучала такая странная фраза».

Однако в действительности певице бояться нечего, ведь на страже ее безопасности стоит самый главный человек – муж и продюсер Виталий Човнык, который при любых условиях придет на помощь любимой.

Напомним, ранее Ирина Федишин честно рассказала, чего ей не хватает в отношениях с мужем.