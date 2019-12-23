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Ирина Билык призналась, почему встретит Новый год 2020 без мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.12.2019 - 15:18
Ирина Билык призналась, почему встретит Новый год 2020 без мужа
Ирина Билык (фото: ТК "Украина")

Также Билык еще не определилась с форматом празднования

В откровенном интервью за кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, популярная украинская певица Ирина Билык рассказала, какие планы имеет на новогодние праздники и почему не планирует встречать мужа в Киеве.

Популярная украинская артистка Ирина Билык, которая на праздничном концерте-награждении лучших песен 2019-го года исполнит новый хит «Красная помада», рассказала, что пока не имеет планов на Новый год.

«Не скажу... ну, я не могу рассказать, как буду праздновать, потому что есть несколько предложений. Мы еще собираемся с друзьями у меня, а среди моих друзей не только артисты шоу-бизнеса, но и простые люди. Ну вот думаем, где собираться, что будем делать петь, не петь. То есть, еще несколько дней мы думаем», – прокомментировала Ирина Билык.

Впрочем, о семейном праздновании Билык не упоминает, ведь муж певицы Аслан Ахмадов на праздники приезжать не планирует.

«Я думаю, он не приедет. Мы уже виделись. Он приедет после 15 января, потому что будем доснимать видео для моего сольного юбилейного концерта», – поделилась артистка с журналистами канала «Украина».

Также Ирина Билык вспомнила тот Новый год, когда все пошло не по плану, хотя, по словам артистки, это обычный казус, к которым она уже привыкла.

«Вы же знаете, наша жизнь такова, что каждый день может происходить что угодно. Наверное, очень странно было, когда моя машина остановилась в 23:55 на Крещатике. Я ехала к подруге, а машина остановилась, я не знала, почему на улице салют, все люди с шампанским, мы тоже. Ну, мы выскочили на снегу пили, танцевали, поздравляли друг друга. Это было классно, потому что на Крещатике всегда классно!» – рассказала Ирина Билык за кулисами новогоднего концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет 31 декабря в полночь.

Ирина Билык призналась, почему встретит Новый год 2020 без мужа

Ирина Билык (фото: ТК "Украина")

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

Напомним, ранее Дима Коляденко признался о возобновлении отношений с Ириной Билык. Он рассказал, что певица - его боевая подруга, и он с удовольствием делает ей дорогие подарки.

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Новости Украины Ирина БилыкНовый год 2020
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