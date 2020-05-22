Ирина Билык, Олег Скрипка и другие звезды рассказали, как изменилась их жизнь во время карантина

Ирина Билык (фото: пресс-служба)

Украинские звезды рассказали про общение с фолловерами в онлайн-режиме

Несмотря на сильную диджитализацию, ряд украинских артистов и деятелей искусства по прежнему дарили свое внимание в большей мере оффлайн. Но за последние пару месяцев картина сильно изменилась. Когда все вынуждены были самоизолироваться, мы смогли стать ближе к музыкантам, актерам и ведущим. Кто же эти знаменитости, с которыми мы имеем возможность теперь общаться в социальных сетях напрямую?

Александр Фоззи Сидоренко (ТНМК)

Есть время раскидываться камнями, есть время их собирать. Сейчас в основном готовим новые видео, сводим материал, экспериментируем с контентом (выдали вместе с Сашей Даниленко аудиосказки о Гупало), запустили новый мерч - футболки, баффы. Дел хватает. Сейчас все это делаем активнее, чем раньше и выводим в онлайн, ведь все общение с поклонниками теперь исключительно в сетях.

Ирина Билык

Я очень дорожу общением с моими фанатами уже много лет. Во время карантина для нас было необходимо поддерживать связь, поэтому я стала куда более активной онлайн. Я записывала видео для своих поклонников, проводила прямые эфиры в инстаграме. Скажу честно, такое общение стало для меня чем-то новым, и даже появляется новая, юная аудитория! Это не может не радовать. Я совсем не чувствовала себя обделенной вниманием своих поклонников последние два месяца. Благодарю всех за такое общение, и очень жду наших живых встреч на моих перенесенных концертах.

Олег Скрипка

Я не очень диджитализировованный человек, ранее с социальными сетями не дружил. А сейчас активизировался по полной, делаю и онлайн-концерты, и вечеринки. Даже придумал, и это мое ноу-хау— два в одном, онлайн концерт и дегустация вина. Также сделал профайл на новом сервисе PayphoneX, там можно купить у меня мини-корпоративчик, но сейчас это явно слишком новая штука, не все понимают. Попытались продавать билеты на онлайн-концерт, а средства перевели на благотворительность. Все это не заменит живого общения, однозначно, но это лучшее, что можно придумать в данных условиях, чтобы поддерживать связь с поклонниками.

Александр Педан

Я начал общаться с аудиторией онлайн гораздо чаще, чем раньше. Все таки оффлайн встречи ограничены и местом, и количеством аудитории. Теперь, кроме красивых картинок в Instagram, я делюсь опытом, стал давать в нем советы, например, по занятиям спортом. В рамках этой площадки, Тиктока и YouTube канала и работаем - успели снять 6 эпизодов Мафии, она была в монтаже, и вот сейчас все выпуски выкладываем на канал #Педанможет

Виктория Юрчук

Последние несколько месяцев я стала более активной в соцсетях: ежедневно пишу посты, выставляю сторис. Это помогает сблизиться с фанатами, приоткрыв им завесу своих мыслей и жизни. Через свой контент я общаюсь с подписчиками, по возможности отвечаю на их комментарии. Однако больше всего и активнее я общаюсь с фанатами через PayphoneХ. Это крутое приложение без лишней нагрузки информации, которое позволяет пообщаться со своими сторонниками напрямую, записать для них видео, ответить на важные вопросы. И классно, когда есть такая связь и люди это ценят.

Дарья Трегубова

На время карантина появилась необходимость чаще выходить в онлайн, поэтому я трансформировала проект #дашачитает #дашачитає - сделала карантин эдишн. То есть в прямом эфире дважды в неделю читаю лучшие стихи по заявкам подписчиков под саундтреки из культовых фильмов. Самые частые комментарии «до мурашек», «спасибо, что открыли для меня поэзию», «благодаря вам полюбила украинских поэтов», «теперь тоже читаю стихи». Планирую и дальше проводить такие активности онлайн, поскольку именно таким образом я могу напрямую чувствовать поддержку от своих сторонников.

Автор: Татьяна Турликьян