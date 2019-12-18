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Интересна реакция людей: MELOVIN признался, что любит скандалить

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.12.2019 - 12:27
Интересна реакция людей: MELOVIN признался, что любит скандалить
MELOVIN (фото: ТК "Украина")

Украинский певец не против показать свой характер

На съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, певец MELOVIN, который ранее ответил на слухи о нетрадиционной ориентации, откровенно рассказал, кто и за что проклинает его всеми словами и как он расслабляется после напряженных дней.

Многие люди не любят вокзалы за бешеный ритм и воришек, которые норовят стащить личные вещи у невнимательных путешественников. Неприятные истории случались и с украинскими артистами. Журналисты канала "Украина" спросили у MELOVIN, были ли у него подобные случаи на вокзале.

"Я всегда опаздываю на поезд. Залетаю в последний вагон к проводнице, которая меня уже проклинает всеми словами, но Слава Богу помогает, еще руку подает, когда ты висишь буквально на "последнем волоске", – признался MELOVIN за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

Популярный певец, который в новогоднем шоу канала "Украина" покажет очень экстремальный номер, также признался, что любит скандалить. А еще MELOVIN поделился оригинальным способом, который помогает ему расслабиться.

"Я вообще люблю скандалить. Люблю смотреть, слушать, создавать. Интересна реакция людей. Мне кажется, что полная фирма – когда из негативной информации ты можешь сделать для себя позитивную. Например, я люблю так расслабляться: прихожу домой, включаю Youtube и ввожу "злые бабки". Смотрю и понимаю – как хорошо, что у меня не так в жизни. Или фильмы ужасов – тоже смотришь и понимаешь, Слава Богу за мной никто не гоняется с ножом, никто меня не пилит и все у меня хорошо", – рассказал музыкант в интервью каналу "Украина".

Интересна реакция людей: MELOVIN признался, что любит скандалить

MELOVIN на съемках новогоднего шоу ТК "Украина"

Напомним, в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" MELOVIN будет гореть в огненном кольце. Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда шоу приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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Новости Украины певецMELOVIN
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