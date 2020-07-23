Икона стиля: Надю Дорофееву в гламурном костюме заметили в метро (видео)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева спустилась в метро ради TikTok

Украинская певица Надя Дорофеева сняла очередной ролик для своего аккаунта в TikTok в переходе метро. Как и многие другие звезды, активно пытающиеся покорить сверхпопулярную социальную сеть, артистка также решилась записать необычный ролик. Для этого она выбрала киевский метрополитен. Девушка в шикарном гламурном образе прошлась по одному из переходов столичного метро и опубликовала новый ролик в социальной сети Instagram.

По всей видимости, видео было снято после масштабного празднования 15-летия программы "Светская жизнь" в ботаническом саду столицы. Тогда вместе с экс-колегой по группе "Время и Стекло" Позитивом Надя Дорофеева зажгла на сцене с последней совместной песней Last dance.

Звезда выбрала соблазнительный костюм, который выгодно подчеркивал прелести ее фигуры. На ней были приталенные атласные штаны, которые акцентируют на упругих ягодицах. Пиджак свободного кроя она сняла, засветив блестящий топ на тонких бретелях. Зрители разглядели не только многочисленные татуировки артистки, но и тонкую талию и стройное тело.

Видеоролик понравился большинству фанатов артистки, однако некоторые в шутку попросили звезду надеть маску. Некоторые похвалили артистку за музыкальный вкус.

Маску надень.

Надя + песня BlackPink - то ради чего стоит жить.

Еее, блэкпиинк.

Дорофеева в метро, ого.

Ваааааай, блекпиииинк и ты в одном флаконе.

Съемки новой рекламы Водафон.

Шикарная.

Икона стиля.

Не, ну самая лучшая.

О божечки, какая красотка.

Потрясающая, Надюш.

Скриншоты комментариев

Напомним, что ранее мокрая Дорофеева станцевала в миниатюрном топе и попала на видео.