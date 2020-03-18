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За играми и в объятиях любимого: Леди Гага показала, как проводит время на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.03.2020 - 17:56
За играми и в объятиях любимого: Леди Гага показала, как проводит время на карантине
Леди Гага с парнем (фото: instagram.com/ladygaga)

И дала свои рекомендации

Леди Гага в последнее время очень активна в сети. Причина тому – не только выход нового видео и его раскрутка, но и перемены в личной жизни. С тех пор как 33-летняя певица нашла мужчину своей мечты, она не оставляет поклонников без новой порции трогательных совместных кадров с ним.

За играми и в объятиях любимого: Леди Гага показала, как проводит время на карантине

Новое фото Гаги и ее бойфренда (фото: instagram.com/ladygaga)

Ранее артистка демонстрировала общие фото с отдыха и поездок. Сейчас же, во время карантина, влюбленные стараются меньше времени проводить на людях. Они наслаждаются обществом друг друга и всегда могут найти, чем себя занять. А заодно и научить других.

Так, Гага дала настоящий список рекомендаций на период карантина: «День 6-й карантина! Оставаться сильными, играть в видеоигры и карты и заботиться о себе. Важное напоминание: держите свой ум максимально свободным от стресса и двигайте своим телом. Старайтесь не передавать вирус, если он у вас есть #corona. Это нормально и так приятно оставаться дома, если вы можете! Какой добрый поступок для мира», – так написала певица на своей странице под романтичным фото.

За играми и в объятиях любимого: Леди Гага показала, как проводит время на карантинеПара не собирается унывать (фото: instagram.com/ladygaga)

Выглядят Леди Гага и ее бойфренд – Майкл Полански – счастливыми и умиротворенными. К слову, Леди Гага не перестает даже в домашних условиях делать макияж. На снимке она с легкими коричневыми smoky-eyes, выразительными бровями и блестящими губами. Интересно, что певица вернулась к своему привычному цвету волос – блонду. Что отметили многие фоллловеры звезды. Она надела черную футболку с открытыми плечами и крупные золотистые аксессуары. Парень певицы под стать ей примерил черную футболку. В сториз пара показала, как они играют в игры.

Напомним, Гага развернула целую кампанию против коронавируса. Она уже успела опубликовать серию постов, призывая людей всего мира объединиться в единой борьбе. Эпатажная исполнительница одной из первых призналась, что решила на время самоизолироваться и сама себе “назначила” домашний карантин.

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Новости Украины певецЛеди Гага
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