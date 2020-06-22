Идеальный папа: жена MONATIK'а растрогала сеть нежными фото певца с сыновьями

Дмитрий Монатик с детьми (фото: instagram.com/monatik_official)

В День отца Ирина поделилась подборкой милых фото и сделала признание

Украинский артист Дмитрий Монатик редко делится подробностями своей личной жизни. Вместе с женой Ириной они воспитывают двоих сыновей Даниила и Платона, при этом лица мальчиков тщательно скрывают. В честь Дня отца, который отмечается в Украине в третье воскресенье июня и в этом году выпал на 21 число, супруга исполнителя поделилась в сети нежными и трогательными фото MONATIK'а с детьми.

На всех кадрах малыши запечатлены сбоку или со спины, однако от них так и веет любовью и отцовской заботой.

"Психологи утверждают,что для мальчиков отец — это тот образ, на основании которого он строит себя именно как мужчину. Для маленького мальчика — это вообще единственный существующий у него механизм развития мужественности,выбора жизненного пути и достижения успеха. И тут есть важный нюанс, для того чтобы этот механизм сработал, мальчик должен симпатизировать своему отцу. Как же я счастлива,что наши мальчики тебя @monatik_official обожают,гордятся, любят и искренне дружат. Я верю, что с Таким папой у них обязательно все будет хорошо. Любим тебя очень. PS. Всех отцов с праздником", - написала Ирина под публикацией.

Дмитрий также выложил один из снимков на своей странице и признался, что очень счастлив быть отцом.

"Какое счастье быть папой. Спасибо нашим прекрасным мамам за это! Всех отцов с праздником!!!!!" - поделился MONATIK.

Жена Дмитрия Монатика поделилась трепетными кадрами артиста с сыновьями (фото: instagram.com/irinamonatik)

Пользователи сети засыпали семейство умиленными комментариями.

Божеееее, какие вы прекрасные

Ути бозе. У Дани и Платоши есть чудесный пример. Дмитрий невероятно добрый, позитивный, мечтатель, который ставит цель, идёт к ней, и побеждает, и я уверенна, что он чудесный папа

Как же я люблю вашу семью ! Вы такой пример! Источник света , мудрости и добра!

Любим

прекрасні!

Бози, какие котята

Через фотографии чувствуется вся та мощная любовь и забота которую даёт деткам такой замечательный отец как @monatik_official . Как же здорово иметь таких маленьких и чудесных деток. Я уверена, что когда Даня и Платон вырастут, самыми добрыми и честными людьми

Ви прекрасні, як завжди

Роль папы очень велика в становлении детей

Какие они милые

Скриншот комментариев

Напомним, ранее MONATIK впервые раскрыл подробности своей необычной свадьбы с любимой.

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Автор: Lite