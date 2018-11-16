"Идеальный человек": Ефросинина покорила сеть ярким образом на Best Fashion Awards

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Фанаты телеведущей не перестают писать комплименты в ее адрес

Известная украинская телеведущая Мария Ефросинина в шикарном образе появилась на девятом ежегодном вручении модной премии Best Fashion Awards. Фанаты звезды неустанно восторгаются образом Ефросининой под фотографиями, опубликованными в ее профиле в Instagram.

Сама ведущая рассказала о том, почему любит модную премию и чем запомнились ей мероприятия прошедших лет.

"Я люблю Best Fashion Awards, честно люблю! Во-первых, я была ведущей самой первой церемонии далеких девять лет назад (тогда на сцену из раздвигающихся декораций меня вывезли на автомобиле ... Во-вторых, пять лет назад я получила заветную статуэтку "Вдохновение" (Саша Шовковский тогда где-то раздобыл бутылку шампанского размером с моего сына, и мы большой компанией покинули Fairmont вместе с уборщицами под утро). В-третьих, в прошлом году именно мне посчастливилось объявлять со сцены, что звание "Лучший Дизайнер Женской одежды" — моя подруга Елена Рева (я завопила от восторга прямо на сцене — в итоге на половине отчетов я в раскоряку в шикарном платье от Вани Фролова)", — вспомнила телеведущая.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая также прикрепила фотографии с мероприятия.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Фанаты буквально пришли в восторг от образа Ефросининой. Бесчисленное количество комплиментов они написали под публикацией.

"Умница и красавица!", "Шикарный образ! Femme fatale (роковая женщина – ред.) и птица феникс", " Так чувствуется настроение стильное и кайфовое!!! Суперрррр!!!! Красотки", "Вы такая искренняя, и Ваша красота — это Ваше внутреннее состояние, Вы идеальный человек", "Неотразимая!", "Прекрасна", "Красотулька", "Просто неотразимая", "Птица счастья", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что на сестру Маши Ефросининой напали в спортклубе.

Ранее мы писали, что строгая Ефросинина блеснула "золотым" образом.

Видео: (video.rbc.ua)