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Идеальные формы: Дженнифер Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2019 - 20:42
Идеальные формы: Дженнифер Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица и актриса запечатлена в образе героини из нового фильма

Дженнифер Лопес не устает доказывать, что время над ней не властно, правда, для этого следует много работать над собой и прилагать немало усилий. Джей Ло постоянно занимается спортом, и даже освоила танцы на пилоне – ведь для неї нет ничего невозможного. Ради подготовки к новой роли знаменитость отточила свои и без того идеальные формы, а результат показала в Instagram. Певица и актриса позирует в миниатюрном бикини, демонстририруя стальной пресс на камеру.

Так, она предстала в образе героини из своего нового фильма Hustlers, Рамоны. Знаменитость позирует в купальнике нежно-розового цвета с макияжем в стиле нулевых и солнечных очках. В пупке у нее красуется пирсинг, а из украшений – тонкие золотые цепочки, широкий браслет и крупные серьги-кольца. Она дополнила образ открытыми белыми босоножками на высоком каблуке.

"Малыш, я аферистка. Просто чтобы ты знал. Рамона вся горит", - подписала звезда откровенный снимок.

Идеальные формы: Дженнифер Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Всего за пару часов кадр набрал более 1,5 млн. лайков и 20 тыс. комментариев! Среди тех, кто оценил по достоинству соблазнительные формы Лопес оказались ее жених Алекс Родригес, супермодель Наоми Кемпбэлл и даже музыкант Ленни Кравиц.

Идеальные формы: Дженнифер Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

К слову, Дженнифер Лопес и ее жених, бейсболист и миллионер Алекс Родригес неразлучные не только дома, но и в бизнесе. Они объявили о запуске линейки солнцезащитных очков, разработанной вместе с австралийским брендом Quay Australia.

Роме того, Дженнифер Лопес с удовольствием делится совместными фото с женихом после известия об их помолвке.

Напомним, что Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес в романтичной обстановке на берегу океана, подарив ей кольцо с массивным бриллиантом.

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