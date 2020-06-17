ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Идеально! Вика из НеАнгелов в микробикини свела с ума безупречной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.06.2020 - 20:56
Идеально! Вика из НеАнгелов в микробикини свела с ума безупречной фигурой
Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица порассуждала о важности душевного тепла

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы может похвастаться точеной фигурой, за которой стоит упорный труд и немало усилий. Девушка всегда срывает овации, публикуя фото в купальнике. И этот раз не стал исключением. Так, Вика показла в Instagram целую серию пляжных фото, сделанных еще в январе во время ее отдыха на экзотическом курорте у океана.

На многочисленных фото певица позирует в микробикини. Крошечный купальник не скрывал, а лишь подчеркнул ее подтянутое загорелое тело и точеные формы.

"Солнце не выбирает, кому светить и дарить свое тепло! Оно не разделяет на бедных и богатых, хороших и плохих, бедных и глупых, красивых и некрасивых... Это все мерила, придуманные людьми! Вселенная идеальна и все созданное ею для чего-то, у всего есть свое предназначение! Будь подобно солнцу - излучай свой внутренний свет, транслируй в мир любовь и добро, ибо только то, что делаешь ты и то, кем являешься ты имеет смысл и значение! Все начинается с нас самих! Отдавая свое тепло, согреваешься сам", - замотивировала поклонников лучезарная девушка.

Вика похвасталась подтянутым загорелым телом в бикини (фото: instagram.com/vikanablack)

В комментариях подписчики девушки одарили ее комплиментами и отметили, что фигура у Вики просто идеальная.

  • Идеальная фигура!
  • Супер- фигура!
  • Очень красивая
  • Идеально
  • Богиня!
  • Цей випадок, коли краса ззовні і всередині!
  • Красота цунами
  • Шикарная
  • Секси
  • Красотка
  • Фигурка супер класс
  • Просто прелесть
  • Моя самая красивая, секси огонь

Скриншот комментариев

Ранее Вика из НеАнгелов в эффектных облегающих кожаных лосинах прокатилась на скейтборде.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь