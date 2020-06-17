Идеально! Вика из НеАнгелов в микробикини свела с ума безупречной фигурой

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица порассуждала о важности душевного тепла

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы может похвастаться точеной фигурой, за которой стоит упорный труд и немало усилий. Девушка всегда срывает овации, публикуя фото в купальнике. И этот раз не стал исключением. Так, Вика показла в Instagram целую серию пляжных фото, сделанных еще в январе во время ее отдыха на экзотическом курорте у океана.

На многочисленных фото певица позирует в микробикини. Крошечный купальник не скрывал, а лишь подчеркнул ее подтянутое загорелое тело и точеные формы.

"Солнце не выбирает, кому светить и дарить свое тепло! Оно не разделяет на бедных и богатых, хороших и плохих, бедных и глупых, красивых и некрасивых... Это все мерила, придуманные людьми! Вселенная идеальна и все созданное ею для чего-то, у всего есть свое предназначение! Будь подобно солнцу - излучай свой внутренний свет, транслируй в мир любовь и добро, ибо только то, что делаешь ты и то, кем являешься ты имеет смысл и значение! Все начинается с нас самих! Отдавая свое тепло, согреваешься сам", - замотивировала поклонников лучезарная девушка.

Вика похвасталась подтянутым загорелым телом в бикини (фото: instagram.com/vikanablack)

В комментариях подписчики девушки одарили ее комплиментами и отметили, что фигура у Вики просто идеальная.

Идеальная фигура!

Супер- фигура!

Очень красивая

Идеально

Богиня!

Цей випадок, коли краса ззовні і всередині!

Красота цунами

Шикарная

Секси

Красотка

Фигурка супер класс

Просто прелесть

Моя самая красивая, секси огонь

Скриншот комментариев

Ранее Вика из НеАнгелов в эффектных облегающих кожаных лосинах прокатилась на скейтборде.

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Автор: Lite