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Идеально! Дорофеева в купальнике заворожила нежностью на яхте с именинником Дантесом

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.06.2020 - 13:12
Идеально! Дорофеева в купальнике заворожила нежностью на яхте с именинником Дантесом
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала идеальный день рождения мужа в открытом море

Надя Дорофеева второй раз за лето ездит в Одессу – укранский морской курорт облюбовали многие отечественные звезды, ведь заграница пока не доступна для одыха. Оказалось, что в одном из одесских клубов Надя накануне выступала с концертом, поэтому девушка решила совместить рабочую поездку с отдыхом, тем более 28 июня, в вокресенье, ее муж Владимир Дантес празднует день рождения – в этом году ему исполнилось 32 года.

По такому случаю пара вместе с друзьями арендовала белоснежную яхту и отправилась в морское путешествие. Певица поделилась несколькими красочными кадрами, на которых позирует наа корме в розовом купальнике монокини рядом с любимым мужем. Она расположилась за спиной у Владимира и "обняла" его за талию ногами, прижавшись покрепче к любимому. Снимок вышел чувственным и нежным.

"Идеальная Одесса", - емко подписала кадры Надя. А в сториз она показала больше фото и видео, чем несказанно порадовала поклонников, которые наперебой писали комплименты под счастливым снимком парочки.

Идеально! Дорофеева в купальнике заворожила нежностью на яхте с именинником Дантесом

Идеально! Дорофеева в купальнике заворожила нежностью на яхте с именинником Дантесом

Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Одессе ктались на яхте (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Чувство, что меня били: Надя Дорофеева в халатике удивила признанием

  • Вы очень красивая пара
  • Идеальная пара
  • Как же нам не хватало ваших совместных фоток. Вы просто не представляете, как мы сейчас счастливы
  • Какие вы милые
  • Какие же вы красивые
  • Лучшая пара
  • Такие счастливые
  • Красивые сильно

Скриншот комментариев

В Instastories Надя поздравила мужа с днем рождения и показала завораживающий предрассветный кадр на яхте. "Когда ДР начался идеально", - написала она.

Идеально! Дорофеева в купальнике заворожила нежностью на яхте с именинником Дантесом

Идеально! Дорофеева в купальнике заворожила нежностью на яхте с именинником Дантесом

Владимир Дантес встретил день ррождения в море с женой и друзьями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева в микромини поделилась пикантными фото дерзкой школьницы.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
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