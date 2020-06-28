Идеально! Дорофеева в купальнике заворожила нежностью на яхте с именинником Дантесом

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала идеальный день рождения мужа в открытом море

Надя Дорофеева второй раз за лето ездит в Одессу – укранский морской курорт облюбовали многие отечественные звезды, ведь заграница пока не доступна для одыха. Оказалось, что в одном из одесских клубов Надя накануне выступала с концертом, поэтому девушка решила совместить рабочую поездку с отдыхом, тем более 28 июня, в вокресенье, ее муж Владимир Дантес празднует день рождения – в этом году ему исполнилось 32 года.

По такому случаю пара вместе с друзьями арендовала белоснежную яхту и отправилась в морское путешествие. Певица поделилась несколькими красочными кадрами, на которых позирует наа корме в розовом купальнике монокини рядом с любимым мужем. Она расположилась за спиной у Владимира и "обняла" его за талию ногами, прижавшись покрепче к любимому. Снимок вышел чувственным и нежным.

"Идеальная Одесса", - емко подписала кадры Надя. А в сториз она показала больше фото и видео, чем несказанно порадовала поклонников, которые наперебой писали комплименты под счастливым снимком парочки.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Одессе ктались на яхте (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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Вы очень красивая пара

Идеальная пара

Как же нам не хватало ваших совместных фоток. Вы просто не представляете, как мы сейчас счастливы

Какие вы милые

Какие же вы красивые

Лучшая пара

Такие счастливые

Красивые сильно

Скриншот комментариев

В Instastories Надя поздравила мужа с днем рождения и показала завораживающий предрассветный кадр на яхте. "Когда ДР начался идеально", - написала она.

Владимир Дантес встретил день ррождения в море с женой и друзьями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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Автор: Lite