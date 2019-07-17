"Идеальнее не придумать": Холостяк 9 с избранницей отдались чувствам на пляже

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Пара показала нежность на морском берегу

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова регулярно радуют поклонников счастливыми фото и видео, а также щедро делятся новостями и не стесняются открыто признаваться друг другу в любви на глазах у своей многотысячной instagram-публики. Пара не сидит на месте, а их будни и выходные всегда протекают насыщенно и весело. На днях влюбленные прилетели из Одессы, где успели побывать на международном кинофестивале, в Киев и даже посетили вечеринку по поводу дня рождения Славы Каминской. Впрочем, воспоминания о морском побережье и нежных чувствах под шум волн все еще живы в памяти влюбленных. Так, Даша опубликовала в Instagram чувственный фотосет с Никитой.

Пара позирует в обнимку – девушка прижалась покрепче к груди любимого, а он гладит ее волосы, опустив глаза и любуясь второй половинкой. На втором снимке Никита кружит на руках Дашу, которая сомкнула руки на его шее.

"Это реки начинают путь - вспять. И мне хочется к тебе на грудь – спать", - поэтично подписала кадр девушка.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Нежные чувства пары не остались без внимания поклонников. Они поделились эмоциями после просмотра романтического фотосета своих счастливых любимчиков.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Какая вы красивая пара. Очень чувственные фото", "Красиво и приятно смотреть", "Мурашки", "Так мило!", "Так красиво", "Сколько же в вас любви!", "Очень красивые и очень нежные", "Волшебные и очень красивые", "Вау, як атмосферно, Вы нереальная пара! Будьте счастливы!", "Какие вы красивые и такие влюбленные. Просто любуюсь вами и искренне радуюсь. Идеальнее не придумать", - писали восторженные комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова устроили жаркий фотосет на одесском пляже. Пара веселилась и отдыхала, не стесняясь посторонних глаз.

Кстати, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова похвасталась фото в уникальном наряде, созданном специально для ее выхода на красную дорожку Одесского кинофестиваля.