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Идеальная женщина: Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике

Четверг 06 августа 2020 22:36
Идеальная женщина: Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель позирует в крошечном бикини

Алессандра Амбросио – одна из самых востребованных моделей в мире – регулярно выкладывает в сеть жаркие кадры в бикини. Чаще всего она демонстрирует вещи собственной линии купальников Gal Floripa. В этот раз 39-летняя знаменитость предпочла купальник бронзового оттенка, состоящий из крошечных трусиков и бюстгальтера. Такая модель визуально сделала стройное тело экс-ангела Victoria's Secret просто совершенным: ее пышная грудь, стальной пресс, стройные ноги и руки буквально ослепили фанатов. В дополнение к образу она подобрала рубашку с рукавами-фонариками молочного оттенка. Из аксессуаров она выбрала золотистую цепочку с подвеской, а также браслет. Макияж ей сделали минимальный, а волосы уложили нарочито растрепанными пляжными волнами.

Идеальная женщина: Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой в откровенном купальникеИдеальная женщина: Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике

Модель обожает жаркие фотосессии (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра позирует в своем доме, на фоне зелени и минималистичного интерьера. «Утро мечты», – сделала она лаконичную подпись. Поклонники, как всегда, оказались намного красноречивее. Они буквально взорвали страницу звезды комплиментами, отмечая красоту и стройность мамы 2-х детей. «Так горячо», «Вау», «Восхитительна», «Так красива», «О боги», «Муза», «Истинная красота», «Богиня, идеальный человек»…

Идеальная женщина: Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой в откровенном купальникеАлессандра амбросио в новом образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, в семье Алессандры подрастает двое детей: дочь Аня Луиза и сын Ноа. Девочке, которая невероятно похожа на свою знаменитую маму, уже давно пророчат славу модели. Она даже приняла участие в нескольких профессиональных фотосессиях. А Ноа пока что не определился с будущей профессией – он, как и все мальчики его возраста – проводит много времени вне дома, а на маминых фото появляется намного реже, чем дочь.

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