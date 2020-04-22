Идеальная семья: Дженнифер Лопес трогательно поздравила дочь Алекса Родригеса с днем рождения

Дженнифе Лопес и Алекс Родригес с детьми (фото: instagram.com/jlo)

Певица не удержалась от трогательных слов

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес продолжают демонстрировать, что их семья – пример для подражания. Певица и бизнесмен, которые вскоре собираются узаконить отношения, не только без ума друг от друга, но и в отличных отношениях с детьми друг друга от предыдущих браков. На днях свое 12-летие отметила Элла – младшая дочь Алекса Родригеса. В честь этого события как Лопес, так и сам счастливый отец сделали в своих микроблогах трогательные посты.

Элла с отцом (фото: instagram.com/arod)

Алекс опубликовал видео, состоящее из нарезки кадров из жизни девочки. И сопроводит его трогательным текстом. «Я не могу найти достаточно слов, чтобы выразить, как я горжусь тем, что я твой отец, Элла. Ты так быстро растешь. Ты зрелая и дико талантливая. Ты отлично поешь и играешь, и я знаю, что ты любишь танцевать. Элла, чем я больше всего горжусь в этом году, так это тем, что ты посвятила себя учебе. Ты действительно улучшила свои оценки в этом году, и это так много значит для меня. Приверженность образованию дает много наград в дальнейшей жизни. И я не могу дождаться, чтобы увидеть, что жизнь приносит тебе в ответ. Поздравляем с 12-м днем рождения. Я люблю тебя так сильно», – написал Родригес.

Дженнифер и Элла (фото: instagram.com/jlo)

Позже он добавил фото с празднования дня рождения. Экс-бейсболист позирует вместе с Эллой, стоя за ее спиной. Девочка и папа выглядят счастливыми, так что наверняка праздник удался, несмотря на карантин.

Дженнифер запостила не менее трогательное послание. Она опубликовала нежное фото с девочкой: певица и девочка трогательно обнимаются. Обе они одеты «на выход»: Элла примерила полосатое платье с воланами, а Дженнифер красуется в платье на тонких бретельках и с ярким макияжем: серебристыми тенями и накладными ресницами.

Дружная семья (фото: instagram.com/arod)

«Моей обожаемой маленькой Элле... В первый день, когда я встретила тебя (ты была такой маленькой...), ты подбежала ко мне, села прямо на мои колени, обняла меня и попросила мое лавандовое платье, которое я надевала на «Грэмми», когда ты вырастешь. Ты завоевала мое сердце за долю секунды... Ты уже не такая маленькая, но все еще сидишь у меня на коленях, и мне это нравится!!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, милая девушка! P. S. У меня есть платье для тебя!», – написала Лопес. Сеть в ответ взорвалась поздравлениями и трогательными словами. Не удержался и Алекс, который написал: «О Боже…».