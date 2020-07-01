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Идеальная семья! Джамала покорила безуречным джинсовым family look с мужем и сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2020 - 14:39
Идеальная семья! Джамала покорила безуречным джинсовым family look с мужем и сыночком
Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица показала семейный фотосет, сделанный незадолго до родов

Джамала совсем недавно снова познала радость материнства – 19 июня она родила второго сыночка Селим-Гирая. Интересное положение ничуть не мешало звезде активно сниматься в фотосетах и запечатлеть прекрасные и неповторимые моменты. Так, она показала стильную семейную фотосессию с мужем Бекиром Сулеймановым и старшим сыночком Эмир-Рахманом, сделанную незадолго до появления на свет его младшего братика.

Вся дружная семья предпочла облачиться с джинсовый family look. На Джамале – платье-накидка из светлого денима с накладными карманами на рукавах и серое платье свободного кроя, на Сеит-Бкире – джинсовая куртка со съемным текстильным капюшоном и штаны с накладными большими карманами, Эмир-Рахман не отстает от папы и позирует в аналогичной одежде.

Поклонники певицы пришли в восторг, наблюдая за счастливой семьей на фото.

Идеальная семья! Джамала покорила безуречным джинсовым family look с мужем и сыночком

Идеальная семья! Джамала покорила безуречным джинсовым family look с мужем и сыночком

Идеальная семья! Джамала покорила безуречным джинсовым family look с мужем и сыночком

Идеальная семья! Джамала покорила безуречным джинсовым family look с мужем и сыночком

Идеальная семья! Джамала покорила безуречным джинсовым family look с мужем и сыночком

Джамала с мужем и сыном не только счастливая, но и модна семья (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала снялась в голливудском фильме вместе с Пирсом Броснаном и другими звездами

  • Какие красивые! Машалла!
  • Невероятно красивая семья от вас прям идет такое добродушие. Счастья Вам, здоровья и радости
  • Вы прекрасны! Любим!
  • Такие милые
  • Какие вы чудесные
  • Какая вы красивая пара. Вам любви... А сыну здоровья
  • Які ви гарні і щасливі, а лук просто супер. Дуже стильно і вам дуже пасує
  • Ніжно і Чарівно!
  • Ідеальна жінка, ідеальна сім'я. Завжди любуюся вами. Хай вас Бог береже
  • Дуже гарні фото
  • Какие вы красивые, замечательные

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала показала первую фотопрогулку с новорожденным сыночком Селим-Гираем.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Джамала
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