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"Идеальная пара": Слава Каминская очаровала сеть нежным фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2019 - 18:22
"Идеальная пара": Слава Каминская очаровала сеть нежным фото с мужем
Фото: Слава Каминская с мужем (instagram.com/babaslavka)

Певица позировала в эффектном красном наряде

Слава Каминская из группы "НеАнгелы", которая недавно похвасталась результатами похудения с помощью интервального голодания, растрогала своих поклонников нежным снимком с супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Эффектное фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото артистка позирует в ярком красном брючном костюме, а муж нежно обнимает ее сзади за талию и плечо.

Слава сопроводила публикацию лишь двумя сердечками, явно намекая на их любовь.

&quot;Идеальная пара&quot;: Слава Каминская очаровала сеть нежным фото с мужем

Фото: Слава Каминская с мужем (instagram.com/babaslavka)

Поклонники оставили много умиленных комментариев, отмечая, что Каминские - очень красивая и просто-таки идеальная пара. Некоторые также выразили мнение, что на этом фото Слава похожа на актрису Ольгу Сумскую.

  • "На Сумскую похожи:)"
  • "Очень красивая пара"
  • "Сім'я !!! Щасти Вам у всьому!!!"
  • "Чарівні!"
  • "Нереально круті. Гарний приклад працьовитих і талановитих людей. Захоплююся вами!"
  • "Тут ви чимось на Ольгу Сумську схожі)"
  • "Дуже гарна пара"
  • "Какие Вы с мужем красивые"
  • "Идеальная пара, всегда любуюсь вами"
  • "Вы прекрасная пара!"

Напомним, Слава из НеАнгелов рассказала о желанной пластической операции. Артистка призналась, что как-то задумывалась о пластической операции в области ягодиц.

Отметим, что Слава Каминская часто балует поклонников стильными выходами. К примеру, недавно певица вдохновила подписчиков идеальным весенним луком, примерив костюм из зеленого бархата, пальто с меховым воротником и романтичную блузу. Славу даже назвали в шутку "барыней".

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