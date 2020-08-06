ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Идеальная пара: Екатерина Кухар в роскошном белом с мужем воспели силу взаимной любви

Четверг 06 августа 2020 17:38
Идеальная пара: Екатерина Кухар в роскошном белом с мужем воспели силу взаимной любви
Екатерина Кухар и Александр Стоянов ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Ольвия Агаркова

Прима-балерина с мужем поставили поклонников перед выбором

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в Киеве ведут активную светскую жизнь. Прима-балерина сама признается, что ее лето оказалось совсем не скучным и щедрым на события, невзирая на карантин. Так, пара показала фото, сделанные во время одно из их последних светских выходов и попросила поклонников помочь определиться с тем, какой снимок лучше.

Судья "Танцев со звездами" надела для раута белоснежное платье в пол, напоминающее свадебное. А Александр выбрал белую рубашку, темно-синие брюки и стильные кожаные слипоны с оригинальным рисунком. Артист нежно обниял супругу, а они прижалась к любимому мужчине.

"Самая лучшая косметика — это любовь! ... И любящий муж! А по поводу фото у нас с Александром Стояновым возник спор: первое или второе? Я за первое! А он соответственно.1 or 2? Чья правда, рассудите?" - попросила помощи у поклонников балерина.

Идеальная пара: Екатерина Кухар в роскошном белом с мужем воспели силу взаимной любви

Екатерина и Александр продемонстрировалироскошные образы для светского выхода ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Александр также порассуждал на тему благотворного влияния самого благородного и вдохновляющего чувства в мире – любви.

"А пока моя жена определяется с фото, я выставлю то, которое нравится мне! Говорят, что женщины расцветают при наличии рядом достойного мужчины! Готов поспорить, мужчины тоже становятся лучше, когда рядом с ними любимая женщина!" - считает артист.

Идеальная пара: Екатерина Кухар в роскошном белом с мужем воспели силу взаимной любви

Екатерина Кухар и Александр Стоянов очаровали нежностью на людях ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина и Александр даже вступили в шуточную перепалку, споря, чье фото стане лидером голосования. "У меня на страничке проголосуют за вторую фотку", - констатировал под постом жены артист. "Но это моя", - парировала балерина. "Может быть и на твоей выберут вторую. Сейчас мои лоббисты подключатся", - пообещал он Екатерине.

Мнения подписчиков разделились, но неизменным было их восхищения супругами и их отношением друг к другу.

  • Вы такие красивые и светлые!
  • Какие классные!
  • Шикарные
  • Оба фото, вы - чудесная пара
  • Первое! Вы фантастическая пара!
  • Какое шикарное платье

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Екатерина Кухар рассказала об ограничениях в жизни и узнала секрет о муже.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Екатерина КухарАлександр Стоянов
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь