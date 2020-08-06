Идеальная пара: Екатерина Кухар в роскошном белом с мужем воспели силу взаимной любви

Екатерина Кухар и Александр Стоянов ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина с мужем поставили поклонников перед выбором

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в Киеве ведут активную светскую жизнь. Прима-балерина сама признается, что ее лето оказалось совсем не скучным и щедрым на события, невзирая на карантин. Так, пара показала фото, сделанные во время одно из их последних светских выходов и попросила поклонников помочь определиться с тем, какой снимок лучше.

Судья "Танцев со звездами" надела для раута белоснежное платье в пол, напоминающее свадебное. А Александр выбрал белую рубашку, темно-синие брюки и стильные кожаные слипоны с оригинальным рисунком. Артист нежно обниял супругу, а они прижалась к любимому мужчине.

"Самая лучшая косметика — это любовь! ... И любящий муж! А по поводу фото у нас с Александром Стояновым возник спор: первое или второе? Я за первое! А он соответственно.1 or 2? Чья правда, рассудите?" - попросила помощи у поклонников балерина.

Екатерина и Александр продемонстрировалироскошные образы для светского выхода ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Александр также порассуждал на тему благотворного влияния самого благородного и вдохновляющего чувства в мире – любви.

"А пока моя жена определяется с фото, я выставлю то, которое нравится мне! Говорят, что женщины расцветают при наличии рядом достойного мужчины! Готов поспорить, мужчины тоже становятся лучше, когда рядом с ними любимая женщина!" - считает артист.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов очаровали нежностью на людях ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина и Александр даже вступили в шуточную перепалку, споря, чье фото стане лидером голосования. "У меня на страничке проголосуют за вторую фотку", - констатировал под постом жены артист. "Но это моя", - парировала балерина. "Может быть и на твоей выберут вторую. Сейчас мои лоббисты подключатся", - пообещал он Екатерине.

Мнения подписчиков разделились, но неизменным было их восхищения супругами и их отношением друг к другу.

Вы такие красивые и светлые!

Какие классные!

Шикарные

Оба фото, вы - чудесная пара

Первое! Вы фантастическая пара!

Какое шикарное платье

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Екатерина Кухар рассказала об ограничениях в жизни и узнала секрет о муже.