Идеальная пара: Барбара Палвин умилила романтичным фото со своим бойфрендом

Барбара Палвин с парнем (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Звезда и ее парень отправились на съемки

Барбара Палвин – популярная модель, которая недавно начала новый этап в карьере. Модель решила запустить собственное шоу, которое будет выходить на платформе сети Instagram – IGTV. Первая серия была презентована зрителям 18-го августа. «Breaking ground», как называется сериал, рассказывает о путешествии пары по сельской Америке во время пандемии. Вместе с девушкой в нем снимается и ее парень – актер Дилан Спроус.

Барбара Палвин любит романтичные фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Несколько часов назад Барбара показала новое фото, на котором позирует со своим любимым. Модель в компании возлюбленного отправилась на съемки новой серии. «Только что закончили снимать еще несколько эпизодов «Breaking Ground». Я думаю, что кемпинг так сильно влияет на наше чувство моды…», – написала она.

К слову, выглядят Барбара и Дилан весьма стильно, хоть явно старались найти вещи, в первую очередь, комфортные в дороге. Модель примерила белые велосипедки, а также свободную футболку с принтом тай-дай. Волосы она собрала в хвост на макушке. А ее парень нарядился в рубашку с тропическим принтом, а также спортивные шорты и сапоги-казаки. Они стоят возле съемочного фургона, делая вид, что сморят в разные стороны.

Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

«Вы такие милые», «Люблю эту парочку», «Вы такие красивые», «Пара – пример для подражания», «О боже, вы лучшие», «Идеальная пара», – пишут в сети под постом. К слову, фанаты давно отметили, что Барбара и Дилан очень похожи внешне.