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Идеальная хозяйка: Бритни Спирс рассказала, чем балует своего бойфренда

Пятница 10 июля 2020 17:29
Идеальная хозяйка: Бритни Спирс рассказала, чем балует своего бойфренда
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Звезда разоткровенничалась с поклонниками

Бритни Спирс в этот раз изменила привычной манере показывать свои гимнастические трюки, растяжку и образы. Она решила похвастаться кулинарным талантом. 38-летняя певица запостила фото, на котором, впрочем, предстала она сама. В подписи она пояснила, почему не показала свое блюдо. «Я сделала вишневые маффины с коричневым сахаром сегодня утром... Я оставила их в духовке просто немного надольше, чтобы они были четкими... P. s. Я бы показала вам фотографию моих кексов… Но все, что я делаю на кухне двумя руками, уходит в живот. Бог благословит всех!».

Идеальная хозяйка: Бритни Спирс рассказала, чем балует своего бойфренда

Бритни Спирс рассказала, что готовит (фото: instagram.com/britneyspears)

Забавно, что первым отреагировал парень Бритни Спирс – манекенщик и фитнес-тренер Сэм Асгари. Он написал в шутливой манере: «Пожалуйста, выключи духовку, прежде чем тренажерный зал снова сгорит». По всей видимости, Сэм также часто пробует блюда любимой девушки и старается ей помогать. Комментарий набрал около 6 000 лайков, став самым популярным под постом. Напомним, ранее Бритни сама рассказала историю, что она не уследила и их спортзал сгорел. Слава богу, никто не пострадал.

Идеальная хозяйка: Бритни Спирс рассказала, чем балует своего бойфренда

Певица обожает делиться личным (фото: instagram.com/britneyspears)

Ранее певица показала, что все наеденное она отрабатывает в спортзале или на тренировках на природе. Певица отправилась на берег океана, чтобы заняться своей любимой йогой. Девушка продемонстрировала невиданную гибкость, а также свое загорелое тело. Чем только вдохновила поклонников на работу над собой.

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