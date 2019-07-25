"Идеально": Регина Тодоренко растрогала поклонников самой необычной "детской" (видео)

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая осталась в восторге от такого милого подхода к приему ее сына

Регина Тодоренко продолжает делиться закадровыми моментами своей творческой жизни. Кстати, такой формат очень нравится многомиллионной армии поклонников телеведущей. Поклонники просят Регину делиться подобными моментами почаще, что Тодоренко с удовольствием и делает. К примеру, Регина любит снимать для своих фанов бэкстейдж-видео с многочисленных фотосъемок для различных глянцев или рекламных проектов. Не стала исключением и новая съемка Регины.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Регина опубликовала видео, демонстрируя свою временную гримерку. К сожалению, телеведущая не отмечает, что это за съемка и для чего конкретно… Но в новом видео важен совсем другой нюанс.

Выяснилось, что на очередную съемку Тодоренко также взяла с собой 7-месячного сына Михаила. На видео местами даже видим малыша. Примечательно, что съемочная команда подошла очень серьезно ко встречи маленького, но важного гостя. В "гримерке" было все оборудовано под нужды молодой мамы. В кадре видим колыбельку, специальный столик-стульчик для кормления, коврик с игрушками, где играет малыш. " В общем, все как надо", - комментирует Регина.

Более того, на дверях в гримерку на вешалку прикрепили листок бумаги с надписью "Тихо! Спит ребенок". Соответствующе видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Милое видео от #РегинаТодоренко! Телеведущая показала свою идеальную гримерку)) pic.twitter.com/FeyLG5X6bN — MyGlamWish (@glam_wish) July 25, 2019

Судя по комментариям Регины, она осталась в полном восторге от такого подхода. И назвала это своей "идеальной гримеркой".

"Вы ведь наверняка слышали выражение, что театр начинается с вешалки. Так вот, я для себя сделала вывод, что для артиста очень важно начать день с хорошей гримерки, чтобы потом он продуктивно работал. Вот гляньте – моя идеальная гримерка! Это просто класс!", - комментирует Тодоренко начало "экскурсии".

Напомним, до этого Регина Тодоренко восхитила сладким поцелуем с Топаловым. Телеведущая поделилась очередным ярким снимком со свадьбы. Напомним, что свадьба Тодоренко и Топалова состоялась еще 3 июля в городе Сорренто, Италия. На снимке также можно рассмотреть восхитительный декор свадебного пространства.

Кстати, до этого Регина опубликовала отдельный пост, посвященный свадебному декору. Телеведущая и певица показала целую серию фото. на них видим необычно офрмленную "арку", идеальное убранство стола. Даже меню было оформлено идеально.