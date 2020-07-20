Идеальная дочь: Шэрон Стоун растрогала редким фото своей 87-летней мамы

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Звезда растрогала фанатов

Шэрон Стоун обожает архивные фото. На них она часто показывает, какой хорошенькой была в детстве, а также какой красавицей – в юности, когда делала первые шаги в модельной карьере и киноиндустрии. Также часто на подобных фото фигурирует ее семья. А в этот раз голливудская знаменитость решила показать членов семьи в реальной жизни. На новом фото запечатлена 87-летняя мама Шэрон – Дороти Стоун.

Мама Шэрон (фото: instagram.com/sharonstone)

Женщина позирует в цветастой блузе, крупных солнцезащитных очках и бейсболке с дерзкой надписью на фоне яхт. Она слегка улыбается и выглядит при этом весьма довольной жизнью. «Моя мама», – коротко подписала снимок любящая дочь, также добавив соответствующий эмодзи в очках.

Поклонники 62-летней Стоун, оторая славится неувядающей красотой, принялись комментировать фото, расхваливая свежую кожу мамы Шэрон, забавный наряд, а также отметив, что Стоун – отличная дочь. «Бог благословил, у тебя есть мама», «Я в восторге от кепки твоей мамы. И она очень симпатичная!», «Она счастливица иметь такую дочь», «Отличная кожа», «Как же она прекрасна», «Прикольная леди», – написали подписчики голливудского секс-символа.

Дороти увлекается играми (фото: instagram.com/sharonstone)

Ранее, к слову, Шэрон рассказала, что ее мама недавно пережила нелегкий период. Актриса поблагодарила заведение с игровыми автоматами, которое открылось, чтобы мама популярной артистки смогла немного отвлечься. «…Она на седьмом небе от счастья, только что пережив два сердечных приступа», – написала Шэрон под фото, где Дороти сидит перед экраном, увлеченная любимым развлечением. Одета она в этот раз в черные брюки, полосатую рубашку, не пренебрегла она перчатками и защитной маской – правда, гламурной, с надписью Chanel.