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Она идеальна! Надя Дорофеева в бикини соблазнительно позировала в гамаке

Новина українською →
Киев, Суббота 03 июля 2021 14:21
Она идеальна! Надя Дорофеева в бикини соблазнительно позировала в гамаке Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофеева следит за своей фигурой и может похвастаться просто-таки точеными формами - предметом обожания и зависти многих! Певица призналась, что с тех пор как приняла и полюбила свое тело, любит фотографироваться в купальниках и собрала уже целую их коллекцию. На свежих фото артистка покрасовалась в ярком оранжевом бикини.

Соблазнительными кадрами звезда поделилась в своем Instagram.

Надя опубликовала фото и видео, на которых соблазнительно позирует в гамаке. Она томно лежит с бокалом коктейля в руке, демонстрируя идеальную фигуру.

Исполнительница предложила рецепт легкого и вкусного летнего перекуса для тех, кто не любит заморачиваться с готовкой.

Она идеальна! Надя Дорофеева в бикини соблазнительно позировала в гамаке

Надя Дорофеева похвасталась роскошной фигурой в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Хоть я готова продать душу за пюрешку с селедкой, летом хочется чего-то простого и легкого. Кулинар из меня, вы знаете, какой…поэтому ловите рецепт брускетты для всех, кто любит вкусно поесть и не заморачиваться:

  • любимый хлеб
  • сливочный сыр
  • спелый авокадо
  • вяленые томаты
  • любая свежая зелень", - поделилась Дорофеева.

Подписчики певицы не остались в стороне и искупали ее в комплиментах.

  • Какая ты красивая
  • Надя селёдочная душа
  • Невозможно не смотреть на этот нереальный пресс
  • Богиня
  • Какая фигура! Мне кажется, какой бы купальник Надя не надела бы, все равно будет выглядеть как богиня!
  • Ну лучшая
  • Обалденная
  • Я подумал Кайли Дженнер
  • Эта фигура сводит меня с ума
  • Красавица! В отличной форме
  • Надя, какие красивые ножки у тебя, шикарные просто!!!

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассекретила прозвище своего мужа и оригинально поздравила его с днем рождения.

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