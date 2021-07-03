Вона ідеальна! Надя Дорофєєва в бікіні спокусливо позувала в гамаку
Надя Дорофєєва стежить за своєю фігурою і може похвалитися просто-таки точеними формами - предметом обожнювання і заздрості багатьох! Співачка зізналася, що з тих пір як прийняла і полюбила своє тіло, любить фотографуватися в купальниках і зібрала вже цілу їх колекцію. На свіжих фото артистка покрасувалася в яскравому помаранчевому бікіні.
Спокусливими кадрами зірка поділилася у своєму Instagram.
Надя опублікувала фото і відео, на яких спокусливо позує в гамаку. Вона млосно лежить з келихом коктейлю в руці, демонструючи ідеальну фігуру.
Виконавиця запропонувала рецепт легкого і смачного літнього перекусу для тих, хто не любить морочитися з приготуванням.
Надя Дорофєєва похвалилася розкішною фігурою в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Хоч я готова продати душу за пюрешку з оселедцем, влітку хочеться чогось простого і легкого. Кулінар з мене, ви знаєте, який...тому ловіть рецепт брускетти для всіх, хто любить смачно поїсти і не морочитися:
- улюблений хліб
- вершковий сир
- стиглий авокадо
- в'ялені томати
- будь-яка свіжа зелень", - поділилася Дорофєєва.
Підписники співачки не залишилися осторонь і викупали її в компліментах.
- Яка ти красива
- Надя оселедцева душа
- Неможливо не дивитися на цей нереальний прес
- Богиня
- Яка фігура! Мені здається, який би купальник Надя не одягла б, все одно буде виглядати як богиня!
- Ну найкраща
- Обалденная
- Я подумав Кайлі Дженнер
- Ця фігура зводить мене з розуму
- Красуня! У відмінній формі
- Надя, які гарні ніжки у тебе, шикарні просто!!!
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розсекретивши прізвисько свого чоловіка і оригінально привітала його з днем народження.