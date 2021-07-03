Вона ідеальна! Надя Дорофєєва в бікіні спокусливо позувала в гамаку

Надя Дорофєєва стежить за своєю фігурою і може похвалитися просто-таки точеними формами - предметом обожнювання і заздрості багатьох! Співачка зізналася, що з тих пір як прийняла і полюбила своє тіло, любить фотографуватися в купальниках і зібрала вже цілу їх колекцію. На свіжих фото артистка покрасувалася в яскравому помаранчевому бікіні.

Надя опублікувала фото і відео, на яких спокусливо позує в гамаку. Вона млосно лежить з келихом коктейлю в руці, демонструючи ідеальну фігуру.

Виконавиця запропонувала рецепт легкого і смачного літнього перекусу для тих, хто не любить морочитися з приготуванням.

Надя Дорофєєва похвалилася розкішною фігурою в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Хоч я готова продати душу за пюрешку з оселедцем, влітку хочеться чогось простого і легкого. Кулінар з мене, ви знаєте, який...тому ловіть рецепт брускетти для всіх, хто любить смачно поїсти і не морочитися:

улюблений хліб

вершковий сир

стиглий авокадо

в'ялені томати

будь-яка свіжа зелень", - поділилася Дорофєєва.

Підписники співачки не залишилися осторонь і викупали її в компліментах.