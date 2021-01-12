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Она идеальна: Эмили Ратаковски восхитила красотой в соблазнительной фотосессии

США, Вторник 12 января 2021 18:54
Она идеальна: Эмили Ратаковски восхитила красотой в соблазнительной фотосессии
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски, которая находится уже на последних месяцах беременности, снялась в новой фотосессии. Девушка одета в одежду светлых оттенков, которая делает образ нежным и притягательным. Изюминка кадров – в безупречном макияже, который выделил совершенные черты лица Эмили.

Над ним поработал один из лучших мастеров бьюти-индустрии Ханг Ванго. Звездный визажист работает с огромным количеством знаменитостей и славится умением подчеркивать лучшее во внешности своих клиенток. А также в укладке – прическа Ратаковски, которая давно является лицом бренда по уходу за волосами, просто безупречна.

Она идеальна: Эмили Ратаковски восхитила красотой в соблазнительной фотосессииОна идеальна: Эмили Ратаковски восхитила красотой в соблазнительной фотосессииОна идеальна: Эмили Ратаковски восхитила красотой в соблазнительной фотосессииЭмили Ратаковски в новой съемке (фото: instagram.com/jennifer_yepez)

Эмили запостила несколько профессиональных фото, а также с бекстейджа. Бизнесвумен и модель предстала в простой домашней обстановке. Ратаковски позирует с мужем, который нежно держит ее за животик, с любимым псом Коломбо. Но без соблазнительных фото с томным взглядом, сделанных в собственной постели звезды, также не обошлось.

Она идеальна: Эмили Ратаковски восхитила красотой в соблазнительной фотосессииОна идеальна: Эмили Ратаковски восхитила красотой в соблазнительной фотосессииОна идеальна: Эмили Ратаковски восхитила красотой в соблазнительной фотосессииЭмили дома (фото: instagram.com/emrata)

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показала, как выглядит в обычной жизни. Девушка позирует без макияжа и в простом пуховике.

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