ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вона ідеальна: Емілі Ратаковскі захопила красою в спокусливій фотосесії

США, Вівторок 12 січня 2021 18:54
Вона ідеальна: Емілі Ратаковскі захопила красою в спокусливій фотосесії
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі, яка знаходиться вже на останніх місяцях вагітності, знялася в новій фотосесії. Дівчина одягнена в одяг світлих відтінків, що робить образ ніжним і привабливим. Родзинка кадрів – в бездоганному макіяжі, який виділив досконалі риси лиця Емілі.

Над ним попрацював один з кращих майстрів б'юті-індустрії Ханг Ванго. Зоряний візажист працює з величезною кількістю знаменитостей і славиться вмінням підкреслювати найкраще в зовнішності своїх клієнток. А також в укладці – зачіска Ратаковскі, яка давно є обличчям бренду по догляду за волоссям, просто бездоганна.

Вона ідеальна: Емілі Ратаковскі захопила красою в спокусливій фотосесіїВона ідеальна: Емілі Ратаковскі захопила красою в спокусливій фотосесіїВона ідеальна: Емілі Ратаковскі захопила красою в спокусливій фотосесіїЕмілі Ратаковскі в новій зйомці (фото: instagram.com/jennifer_yepez)

Емілі запостила кілька професійних фото, а також з бекстейджа. Бізнесвумен і модель з'явилася в простій домашній обстановці. Ратаковскі позує з чоловіком, який ніжно тримає її за животик, з улюбленим псом Коломбо. Але без спокусливих фото з млосним поглядом, зроблених у власному ліжку зірки, також не обійшлося.

Вона ідеальна: Емілі Ратаковскі захопила красою в спокусливій фотосесіїВона ідеальна: Емілі Ратаковскі захопила красою в спокусливій фотосесіїВона ідеальна: Емілі Ратаковскі захопила красою в спокусливій фотосесіїЕмілі вдома (фото: instagram.com/emrata)

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі показала, як виглядає в звичайному житті. Дівчина позує без макіяжу і в простому пуховику.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новини шоу-бізнесу модельЭмили Ратаковски

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся