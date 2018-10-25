"Идеал женственности": травести-дива Монро поразила осенней фотосессией

Фото: травести-дива Монро (коллаж РБК-Украина)

Подписчики восхитились красотой и стройной фигурой звезды

Украинская травести-дива Монро порадовала поклонников свежими снимками. На своей странице в Instagram звезда поделилась нежной осенней фотосессией.

На фото неугомонная Монро, как называет сама себя артистка, позирует на фоне красивых осенних пейзажей в парке.

Для сьемки светская львица выбрала темно-бордовое пальто, под которым можно увидеть короткую юбку. На голове Монро сделала пышную укладку, а на лице - яркий макияж. Свой образ звезда дополнила серебристыми туфлями на шпильке.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

В комментариях подписчики отметили, что фотосессия травести-дивы получилась очень теплой и нежной, а сама Монро - красивая и женственная.

"Улыбка Монро греет больше,чем летнее солнышко", " Действительно красиво очень. Просто крутяк", "Идеал женственности.... все идеально", "Невероятно! Красавица Монро, я тебя обожаю! Ты супер! Ты звезда! Спасибо за настроение!", "Хороша чертовка", "Какие же тёплые и радостные фото! Вы шикарны, Монро!" - пишут поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, ранее эпатажная украинская травести-дива Монро объяснила поклонникам, почему она не ведет никакие передачи на телевидении и высказалась по поводу политики всех средств массовой информации.

Отметим, что травести-диве Монро посоветовали взять ребенка из детдома. Артистка решила объяснить, почему пока не хочет детей и поделилась своим мнением об отношениях родителей с их чадом.

Ранее травести-дива Монро посетила гей-прайд в Лондоне.

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