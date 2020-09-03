Идеал: Алессандра Амбросио взбудоражила сеть спортивным телом в крошечном бикини

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда позирует в новом образе

Алессандра Амбросио продолжает волновать поклонников своими откровенными фото с Мальдив. Напомним, модель отправилась в отпуск вместе с детьми, родителям и возлюбленным Ноколо Одди. Цель знаменитого в сети семейства – отметить 12-летие Ани Луизы, а после просто насладиться райскими видами и отдохнуть как следует. С собой в поездку Алессандра прихватила множество стильных нарядов, которыми периодически радует своих подписчиков.

Новый образ Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз Амбросио примерила белый купальник, который лучшим образом продемонстрировал ее спортивную фигуру, а также шоколадный загар. Алессандра опубликовала несколько фото с разных ракурсов, давая фанатам вволю себя рассмотреть.

Тонкая талия, железный пресс, стройные ноги и упругие ягодицы в сочетании с женственным силуэтом и аппетитными формами подействовали на них как всегда возбуждающе. «Идеал», «Богиня», «Красотка», «Королева», «Муза», «Ты лучшая», «Просто восхитительна», «Ты просто как свеча в темноте», «Нереальная», «Я люблю тебя так сильно, Алессандра», «Магия», «Идеальное тело», – такие комментарии все появляются под фото экс-«ангела» Victoria's Secret.

Модель просто взорвала сеть (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сама она выбрала в качестве подписей к своим красочным фото разнообразные вдохновляющие цитаты. «Почувствуйте запах моря и почувствуйте небо. Пусть ваша душа и дух летят»,– пишет популярная бразильская модель…