ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"И тут меня перемкнуло": Леся Никитюк вновь вышла в прямой эфир с Джаредом Лето

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2020 - 14:07
"И тут меня перемкнуло": Леся Никитюк вновь вышла в прямой эфир с Джаредом Лето
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На этот раз эфир был недолгим

Леся Никитюк продолжает интриговать поклонников своими “романтическими историями”. Похоже, что карантин и самоизоляция запомнятся Лесе не только отсутствием работы, но и некоторыми положительными моментами. Буквально неделю назад Никитюк похвасталась уникальным звонком от своего кумира — телеведущей в прямом эфире позвонил актер Джаред Лето! При этом Леся не скрывает — она уже давно неравнодушна к Джареду. И тут — такой подарок! Вчера, 31 марта судьба подбросила Лесе очередной сюрприз. И вновь телеведущей позвонил Джаред Лето.

На этот раз Леся подготовилась! Во время первого звонка Джаред буквально застал украинскую телеведущую врасплох. Никитюк после тренировки не успела привести себя в порядок. При этом во время звонка она вообще была в ванной и присела на пол. От неожиданности Леся забыла английский и даже не знала, что сказать своему кумиру. Украинская ведущая лишь проговорила на русском: “Джаред, это ты? Ну ты дурачок! Ты мне позвонил!” За эту фразу Лесе до сих пор стыдно.

&quot;И тут меня перемкнуло&quot;: Леся Никитюк вновь вышла в прямой эфир с Джаредом Лето

&quot;И тут меня перемкнуло&quot;: Леся Никитюк вновь вышла в прямой эфир с Джаредом Лето

Чтобы не повторять прошлых ошибок, Никитюк решила подготовиться к звонку. Накрасила ресницы и даже надела широкополую черную шляпу.

“Друзья, сегодня я надела шляпу, накрасила свои три ресницы, — как всегда, с юмором отмечает Никитюк. — Зашла опять к Джареду в эфир и он опять мне позвонил. И тут меня перемкнуло”.

В общем, эфир длился совершенно недолго.

“Привет! Это опять ты. Только на тебе уже шляпка, улыбка”, — прокомментировал “возвращение” Леси Джаред Лето.

Однако для Леси это был уже второй эфир, поэтому Джаред быстро с ней попрощался. Отметим, что во время карантина Лето решил выходить в прямые эфиры со своими поклонниками по всему миру. Чтобы как-то сблизиться в этот непростой период.

“Короче, я решила поменять фотку профиля в надежде, что он мне опять позвонит и я спою ему песню, которую я написала для него… Не сработало! Сейчас поменяю имя… Оно не меняется! Ладно, ну что же, Джаред, я ложусь спать. Будем на связи, короче”, — шутит Леся.

Молодая садовница: Леся Никитюк в пикантном наряде засветила округлые формы "Неожиданная концовка": Леся Никитюк показала, как занимается уборкой на карантине
Новости Украины Леся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь