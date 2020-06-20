Хватит дразнить: Вика из НеАнгелов аппетитно лакомится черешней прямо с дерева

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Довольная певица дорвалась до сочных ягод

Из-за прохладной и дождливой весны в Украине плохой урожай ягод и фруктов этим летом. Однако Виктория Смеюха из группы НеАнгелы смогла все же полакомиться сочной и вкусной черешней - причем сделала это прямо с дерева! А попутно и устроила яркую фотосессию, которой поделилась в своем Instagram.

Певица примерила майку и штаны защитной расцветки хаки, а свои красивые длинные волосы оставила распущенными. Вика позировала среди усыпанных ягодами ветвей дерева, а также игриво ела черешню на камеру.

"Красная Шапочка набрала бы много ягод, которые аккуратно клала в маленькую карзину, но это не про меня. Я их срываю и сразу в ротик отправляю", - прокомментировала кадры артистка.

Виктория Смеюха эффектно позировала возле черешни (фото: instagram.com/vikanablack)

Фолловеры поспешили прокомментировать красочные кадры певицы.

Блин хоть где-то есть черешня

Немытое не ешь!

Обожаю черешню. Вика, привези мне

а глисты?

Вика !!!! Хватить дразнить!!! Я уже слюной захлебнулся )))

Супер!!! Крутые фотки!)

Сама как черешенка

Красотка

Полюбом сусідські

Черешневый командос

Какая вы классная красивая женщина

Приятно аппетита

Ева в райском саду

Скриншот комментариев

Ранее Вика из НеАнгелов в эффектных облегающих кожаных лосинах прокатилась на скейтборде.

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Автор: Lite