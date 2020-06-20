Хватит дразнить: Вика из НеАнгелов аппетитно лакомится черешней прямо с дерева

Довольная певица дорвалась до сочных ягод
Из-за прохладной и дождливой весны в Украине плохой урожай ягод и фруктов этим летом. Однако Виктория Смеюха из группы НеАнгелы смогла все же полакомиться сочной и вкусной черешней - причем сделала это прямо с дерева! А попутно и устроила яркую фотосессию, которой поделилась в своем Instagram.
Певица примерила майку и штаны защитной расцветки хаки, а свои красивые длинные волосы оставила распущенными. Вика позировала среди усыпанных ягодами ветвей дерева, а также игриво ела черешню на камеру.
"Красная Шапочка набрала бы много ягод, которые аккуратно клала в маленькую карзину, но это не про меня. Я их срываю и сразу в ротик отправляю", - прокомментировала кадры артистка.
Виктория Смеюха эффектно позировала возле черешни (фото: instagram.com/vikanablack)
Фолловеры поспешили прокомментировать красочные кадры певицы.
Скриншот комментариев
Ранее Вика из НеАнгелов в эффектных облегающих кожаных лосинах прокатилась на скейтборде.
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Автор: Lite