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Хватит дразнить: Вика из НеАнгелов аппетитно лакомится черешней прямо с дерева

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2020 - 17:33
Хватит дразнить: Вика из НеАнгелов аппетитно лакомится черешней прямо с дерева
Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Довольная певица дорвалась до сочных ягод

Из-за прохладной и дождливой весны в Украине плохой урожай ягод и фруктов этим летом. Однако Виктория Смеюха из группы НеАнгелы смогла все же полакомиться сочной и вкусной черешней - причем сделала это прямо с дерева! А попутно и устроила яркую фотосессию, которой поделилась в своем Instagram.

Певица примерила майку и штаны защитной расцветки хаки, а свои красивые длинные волосы оставила распущенными. Вика позировала среди усыпанных ягодами ветвей дерева, а также игриво ела черешню на камеру.

Хватит дразнить: Вика из НеАнгелов аппетитно лакомится черешней прямо с дерева

"Красная Шапочка набрала бы много ягод, которые аккуратно клала в маленькую карзину, но это не про меня. Я их срываю и сразу в ротик отправляю", - прокомментировала кадры артистка.

Хватит дразнить: Вика из НеАнгелов аппетитно лакомится черешней прямо с дереваХватит дразнить: Вика из НеАнгелов аппетитно лакомится черешней прямо с дереваХватит дразнить: Вика из НеАнгелов аппетитно лакомится черешней прямо с дерева

Виктория Смеюха эффектно позировала возле черешни (фото: instagram.com/vikanablack)

Фолловеры поспешили прокомментировать красочные кадры певицы.

  • Блин хоть где-то есть черешня
  • Немытое не ешь!
  • Обожаю черешню. Вика, привези мне
  • а глисты?
  • Вика !!!! Хватить дразнить!!! Я уже слюной захлебнулся )))
  • Супер!!! Крутые фотки!)
  • Сама как черешенка
  • Красотка
  • Полюбом сусідські
  • Черешневый командос
  • Какая вы классная красивая женщина
  • Приятно аппетита
  • Ева в райском саду

Хватит дразнить: Вика из НеАнгелов аппетитно лакомится черешней прямо с дерева

Скриншот комментариев

Ранее Вика из НеАнгелов в эффектных облегающих кожаных лосинах прокатилась на скейтборде.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Вика Смеюха
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