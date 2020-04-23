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Худенький зайчик: Маша Ефросинина в одной рубашке покорила стройными ножками (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2020 - 11:53
Худенький зайчик: Маша Ефросинина в одной рубашке покорила стройными ножками (видео)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша получила волну комплиментов в адрес своей фигуры

Маша Ефросинина продолжает баловать поклонников своими “хрониками карантина”. Украинская телеведущая и блогер также активно публикует фото и видео с домашней обстановки. При этом украинская ведущая также успевает в режиме онлайн записывать серии очень важных видео на тему укрепления здоровья и сохранения отношений в условиях домашней изоляции. Помимо этого Маша не забывает просто “дурачиться”. На днях Ефросинина записала забавное mood-видео, устроив примерку дома.

Следует отметить, что Маша также является основательницей своей линии домашней одежды Mashsh. Поэтому телеведущая решила напомнить фолловерам, что и дома необходимо выглядеть стильно и ухоженно. Для этого Маша сняла видео, на котором красуется в нарядах своего бренда. А для одного из домашних образов Маша выбрала особенно привлекательный лук — телеведущая позирует в одной только длинной голубой рубашке, а также белых носочках. Наряд выгодно подчеркивает стройные ножки своей обладательницы. Так что во время карантина Маша не поправилась!

К слову, телеведущая часто показывает в сториз свои домашние тренировки. Особенно активно Ефросинина тренируется на беговой дорожке. А в это время может также смотреть любимые фильмы и сериалы.

Фолловеры Маши поспешили прокомментировать ее новое видео. Опять-таки многие подчеркнули, что их любимица очень стройная и красивая.

  • “Ты такой худенький зайчик!” — пишет блогер Соня Плакидюк.
  • “Мусь, всё супер просторно, чтобы было где спрятать мяско”, — отвечает Маша.
  • “Залипательное видео, аж зависла, то ли инглиш учу, то ли вещи рассматриваю. Потерялась”
  • “Красотка! АГОНЬ!”
  • “Очень хорошенькая девушка”
  • “Мне нравится Monday!!! Выглядит , как double Friday!”

Худенький зайчик: Маша Ефросинина в одной рубашке покорила стройными ножками (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Кстати, ранее Маша уже красовалась в одном из костюмов своего бренда. Теледива решила устроить домашнюю фотосессию, показывая разные настроения.

Худенький зайчик: Маша Ефросинина в одной рубашке покорила стройными ножками (видео)

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина похвасталась "архитектурным" талантом 5-летнего сына.

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