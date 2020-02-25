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Хрупкая и трогательная: дочь Ольги Сумской умилила нежным "беременным" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.02.2020 - 12:26
Хрупкая и трогательная: дочь Ольги Сумской умилила нежным "беременным" фото
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Актриса с мужем уже воспитывают двухлетнюю дочь Еву

Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная сейчас беременна вторым ребенком - вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем она уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву. К слову, на днях артистка впервые показала публике лицо малышки - семейство украсило обложку глянцевого журнала. До этого Тоня тщательно оберегала ее от лишнего внимания и ни разу не публиковала снимки с дочкой.

Поклонники тут же отметили, что девочка ну просто-таки копия своего папы. На этом Паперная на стала останавливаться и на своей странице в Instagram поделилась очень нежным фото, вероятно сделанным в рамках той же фотосессии.

На снимке 29-летняя актриса запечатлена в бордовой шелковой ночнушке, которая подчеркнула ее заметно округлившийся живот. Сверху она набросила полупрозрачную черную накидку. Будущая мамочка опустила глаза вниз и трогательно положила одну руку себе на живот.

"Доброе утро", - подписала Тоня кадр, причем на английском языке.

Хрупкая и трогательная: дочь Ольги Сумской умилила нежным &quot;беременным&quot; фото

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Пользователи сети засыпали артистку умиленными комментариями, поздравляя ее с этим чудом и восхищаясь ее красотой.

  • Тендітна та зворушлива...А з цього ракурсу,так схожа на матусю...
  • Как трогательно! Вы прелесть! Всех благ!
  • Какая красивая
  • Це так прекрасно
  • Как много красоты в тебе!
  • Тонечка красавица
  • Красивая
  • Поздравляю у вас снова будет малыш
  • Ніжна
  • Вау
  • @tonya_papernaya красивая вся в маму

Хрупкая и трогательная: дочь Ольги Сумской умилила нежным &quot;беременным&quot; фото

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, Ольга Сумская трогательно отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой. Кроме того, известно, что пол ребенка пока что никто не знает.

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