"Хотим девочку!" Регина Тодоренко поразила неожиданным признанием

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая заявила, что хочет много детей

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая занята подготовкой к пышному свадебному торжеству, работой и воспитанием маленького сына Михаила, удивила поклонников неожиданным заявлением. Артистка призналась в интервью изданию ОК, что мечтает о большой семье и уже готова к тому, чтобы родить второго ребенка.

По словам Регины, они с мужем Владом Топаловым очень хотят девочку.

"Мы уже хотим девочку! Я когда вышла из роддома, сразу сказала, что в принципе не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала ты вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь. Во многом себя приходится ограничивать – в еде, в путешествиях. Но все равно хочется детей. Много! Мы с Владом целый детский сад завели бы, только волю дай", – заявила Тодоренко.

При этом Регина очень благодарна своей маме, которая очень помогает им с сыном.

"Только бы мама от меня не отказалась. Если женщина родила и хочет сразу продолжать работать, без помощников никак не обойтись. Это факт.... Для меня работа важна как воздух. Здесь я черпаю много положительных эмоций, которыми потом делюсь со своим сыном. И наоборот: Майкл заряжает меня энергией – хочется сворачивать горы ради него, ради мужа, ради семьи", – пояснила ведущая.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молодая мамочка поведала и о том, как она готовилась к этой важной и новой для себя роли.

"Я была готова. Более того, считаю, что можно и нужно готовиться к материнству. Я прочитала тонну литературы по воспитанию детей, пообщалась с психологами, проконсультировалась по детскому сну, заказала доставку еды на месяц вперед, морально настроилась. Мы много работали с Владом на протяжении года для того, чтобы быть абсолютно уверенными в завтрашнем дне, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, чтобы у него были хорошие подгузники и лучшие игрушки", – разоткровенничалась она.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

При этом Регина честно призналась, что она весьма беспокойная мама.

"Пока что еще очень беспокойная, потому что не всегда могу понять младенческий язык. Излишнее волнение в воспитании не лучший помощник. Ребенок ведь чувствует, когда ты взвинчена, а когда на релаксе. А у меня же как? Тут перенервничала, что не смог прийти герой в программу, тут распереживалась, что кто-то из съемочной группы заболел. Каждый день приходится обрабатывать колоссальный объем информации. Я настоятельно рекомендую всем девушкам, которые планируют стать мамами, уйти в декрет хотя бы на три месяца! Не выходить сразу на работу! Нужно хотя бы чуть-чуть прислушаться к себе и к своему чаду", - отметила девушка.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили отношения незадолго до рождения ребенка, осенью 2018 года. Михаил появился на свет в начале декабря. В июле этого года певец и телеведущая планируют провести пышную свадьбу в Италии.

Ранее Регина Тодоренко показала роскошный подарок от Влада Топалова.

Также Тодоренко и Топалов снялись в стильной фотосессии, показав сцены из супружеской жизни.

Кстати, Регина Тодоренко сыграла на фортепиано вместе с сыном в трогательном видеоролике.