Хотелось быть сказочной: Алина Гросу вышла на красную дорожку в свадебном платье

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица вышла в свет вместе с мужем

Церемония награждения юбилейной музыкальной премии "М1 Music Awards. П'ять" прошла в Киеве 30 ноября и собрала лучших представителей украинского шоу-бизнеса. Певица Алина Гросу, которая этим летом вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова, также посетила мероприятие и прошлась по красной дорожке вместе с супругом.

Снимками с премии артистка поделилась на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что она выбрала для появления на публике несколько неожиданный наряд - и уже не в первый раз! Гросу позировала фотографам в кружевном белом платье с длинным шлейфом, которое выглядит, будто свадебный наряд.

Украшенное перьями платье подчеркнуло тонкую талию певицы, а также позволяло полюбоваться на ее оголенную спину. Дополнили эффектный лук красивая прическа и нежный макияж.

Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)

"В этот холодный, но праздничный день хотелось быть очень светлой и сказочной", - прокомментировала выбор наряда Алина.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Яркие кадры быстро собрали множество лайков и восхищенных комментариев.

Супер самая красивая пара

На 2 фото нагадуєш героїню казки «Снігова королева». Дуже гарне плаття

Алиночка, в этом платье выглядите просто безподобно!!! Это прям вау!

Какая шикарная

Принцесса

Какое красивое платье. Красотка!!!!

ты очень красивая

Королева

Яка ніжна

Нереальная

Божественно

Какая ты красивая. Сказочно прекрасна) Шикарное платье и Пара

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем - певица появилась на "Балу химер" в Киеве в наряде монахини.