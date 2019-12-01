Хотелось быть сказочной: Алина Гросу вышла на красную дорожку в свадебном платье

Певица вышла в свет вместе с мужем
Церемония награждения юбилейной музыкальной премии "М1 Music Awards. П'ять" прошла в Киеве 30 ноября и собрала лучших представителей украинского шоу-бизнеса. Певица Алина Гросу, которая этим летом вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова, также посетила мероприятие и прошлась по красной дорожке вместе с супругом.
Снимками с премии артистка поделилась на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что она выбрала для появления на публике несколько неожиданный наряд - и уже не в первый раз! Гросу позировала фотографам в кружевном белом платье с длинным шлейфом, которое выглядит, будто свадебный наряд.
Украшенное перьями платье подчеркнуло тонкую талию певицы, а также позволяло полюбоваться на ее оголенную спину. Дополнили эффектный лук красивая прическа и нежный макияж.
Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)
"В этот холодный, но праздничный день хотелось быть очень светлой и сказочной", - прокомментировала выбор наряда Алина.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Яркие кадры быстро собрали множество лайков и восхищенных комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем - певица появилась на "Балу химер" в Киеве в наряде монахини.