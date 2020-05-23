Хотели церемонию без пережитков: Добрынин и Квиткова рассказали о росписи и будущей свадьбе

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Из-за карантина пара перенесла торжество на август, но роспись в ЗАГСе решила не отменять

Главный герой романтического реалити Холостяк-9 Никита Добрынин и его избранница на проекте Дария Квиткова стали первой парой в истории украинской версии шоу, которая не только осталась вместе после его окончания, а и официально поженилась! Счастливые молодые расписались в ЗАГСе 20 мая, как и планировали, а вот пышную свадьбу им пришлось перенести из-за карантина. Даша рассказала, что торжество состоится 12 августа, ну а пока они принимают поздравления и привыкают к новому статусу. В первом интервью в качестве мужа и жены для сайта СТБ влюбленные рассказали о подготовке к росписи, своих эмоциях и грядущей свадьбе.

По словам Добрынина, они с любимой хотели, чтобы церемония в ЗАГСе была простой и лаконичной.

"Выбор ЗАГСа совершался по критерию: лаконично. Нам очень хотелось, чтобы там было просторно и стильно. Желали сделать церемонию без пережитков, чтобы максимально в легкой и молодежной атмосфере. На нашу роспись пришли самые близкие друзья", - поделился экс-Холостяк.

Квиткова же поведала о своих свадебных нарядах.

"Я за недели две-три придумала, какое платье хочу. Мне шил его испанский бренд и прислал прямо в день росписи. Свадебное платье у меня будет другое, которого Никита еще не видел", - отметила девушка.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Пара планировала устроить мальчишник и девичник за границей, но карантин снова спутал им планы. Впрочем, кое-что они все же устроили.

"Мы планировали мальчишник и девичник, которые должны были быть за границей. У Даши на Кипре, у меня в Амстердаме. Но из-за карантина не получилось. У меня перед росписью был мальчишник, а у Даши, надеюсь, будет перед самой свадьбой", - сказал Никита.

"У меня был мини-девичник. Я пригласила тем временем домой младшую сестру, жену брата с ребенком, и пока малышки играли с котиком, мы обсуждали свои девичьи дела",- добавила Даша.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Особых изменений шоумен не почувствовал - ведь они всегда знали, что у них все серьезно.

"Не было кардинального переключения фазы, что мы теперь муж и жена. До этого мы долго жили и всегда серьезно относились к нашим отношениям. Мы понимаем, что это ответственность. Теперь называем друг друга с утра не просто “любимый”, “любимая”, а говорим: “Доброе утро, жена”, “Доброе утро, муж”. Очень приятно это осознавать!" - признался Добрынин.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Новоиспеченные супруги рассекретили и некоторые детали будущей пышной свадьбы - так, торжество будет тематическое.

"Да, наша свадьба тематическая. Она называется “Любовь среди огней большого города”. Будет на красивой террасе на крыше, украшенной огоньками. Традиции не хотели. Единственное — это передача очага", - рассказала Даша.

А вот Никита уверен, что некоторые традиционные моменты все же будут благодаря родителям.

"Но все родители любят традиционные моменты, поэтому они точно принесут рушник и каравай. Такие моменты точно будут. Но сами мы не планируем учитывать все древние обычаи (улыбается). У нас будет абсолютно легкая вечеринка. Главное — отдыхать, улыбаться и меньше переживать в этот день", - считает мужчина.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Ранее мы писали, что молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова показали роскошные свадебные кольца - к слову, у пары они разные.

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Автор: Марина Настевич