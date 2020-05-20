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Хотела идти везде: продюсер "Орла и Решки" раскрыла неизвестные детали скандала с Тодоренко

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 09:59
Хотела идти везде: продюсер "Орла и Решки" раскрыла неизвестные детали скандала с Тодоренко
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Нателла Крапивина дала Регине ценный совет

Продюсер тревел-шоу "Орел и Решка", а также певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина не смогла не поддержать Регину Тодоренко после скандала со словами о жервах домашнего насилия. Более того, она была в числе тех, кто дал ведущей дельные советы. Об этом Нателла рассказала в интервью росийскому писателю и блогеру Сергею Минаеву, а соотвествующее видео интервью появилось на его YouTube-канале.

Так, продюсер написала пост в поддержку бывшей подопечной и посоветовала ей не принимать поспешных и опрометчивых решений, ведь Регина хотела объясниться с аудиторией – пойти на телевидение, дать интервью в рамках популярных программ.

"Я написала, что я считаю, что человек не нашел правильных слов, чтобы высказать свою точку зрения. Она точно не высказывается за насилие", - заверила Нателла.

Хотела идти везде: продюсер &quot;Орла и Решки&quot; раскрыла неизвестные детали скандала с Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я ей позвонила. Если б я ей не позвонила, не поговорила, она бы была во всех эфирах, пошла к Собчак. Она хотела идти везде!" - призналась Крапивина.

Продюсер отметила, что не только она открыла Регину миру и сделала ее популярной благодаря тревел-шоу – за этим стоит целая слаженная комманда.

"Все ведущие "Орла и Решки" – это не мое открытие, а нашего продакшена. Нас три партнера – мы с нуля все придумали, запустили. Все звезды, возможно, кроме Ивлеевой – наши. Возможно, она – это находка директор канала "Пятница" Николая Картози. Я не помню, как она попала в проект", - рассказала Нателла.

Хотела идти везде: продюсер &quot;Орла и Решки&quot; раскрыла неизвестные детали скандала с Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Крапивина гордится своим детещем и считает, что на новом оригинальном формате выросло целое поколение увлеченных туристов.

"Это история принца и нищего. Всем интересно сравнивать – у этого есть все, у этого ничего. Мы воспитали целое поколение людей, которые знают, что можно путешествовать со ста долларами в кармане. По крайней мере, попробовать это сделать. У нас аудитория 6+ - нас обожают и дети, и старики", - отметила Нателла.

Правда, "Орел и Решку" однажды попытались сплагиатить, но создатель шоу вовремя отреагировала на подобные планы конкурентов.

Видео: YouTube/Сергей Минаев

"Пытались произвести проект за моей спиной, в ноль смонтированный как наш, даже назывался практически как наш. Я об этом узнала, пригласила этого человека в Киев. Был разговор на очень выском уровне, и люди все поняли, при том, что было снято уже несколько выпусков, причем с моими ведущими", - поделилась деталями она.

Ранее Нателла Крапивина рассекретила гонорары за выступления Светланы Лободы.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Регина ТодоренкоОрел и Решка
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