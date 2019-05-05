"Хороший парень": Оля Полякова рассказала об отношениях дочки с бойфрендом

Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Певица одобряет выбор Маши

Популярная певица Оля Полякова еще в недавнем интервью говорила о том, что у ее старшей дочери Маши, которая как две капли воды внешне похожа на маму, пока нет одношений, да и заводить их юной красавице рано. Но девочка решила иначе – она показала фото со своим бойфрендом по имени Максим и призналась, что они встречаются. Влюбленные отдыхают с родителями в Египте и с удовольствием публикуют совместные фото. Впрочем, "суперблондинка" тоже захотела приоткрыть завесу тайны и высказалась об отношениях старшей дочери и ее избраннике в сториз Instagram.

"Королева ночи" считает, что о чем-то серьезном говорить пока рано, а чувство межу молодыми людьми – это, скорее всего, дружба. К избраннику дочери певица относится хорошо.

"Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара. Думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик", - высказалась звезда.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Маша же опубликовала в фотоблоге несколько фото со своим возлюбленным, а в разделе "истории", отвечая на вопросы подписчиков, подтвердила, что они встречаются.

"Твой человек - тот, для кого ты на первом месте семь дней в неделю, а не только тогда, когда позволяет время и обстоятельства", - подписала она совместное фото в объятиях Максима.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники девочки начали наперебой поздравлять ее и отмечать, что Маша и Максим выглядят счастливыми. Но нашлись и те, кто решил, что юной красавице еще рано заводить отношения.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Так классно смотритесь вместе!", "Очень красивые!", "Очень милые. Вы подходите друг другу", "Хорошенькие! Успехов Вам в отношениях!", "Вроде только что была такая маленькая. В свои 14 лет мудрая, вся в маму. Машенька, моя любовь, люблю и желаю всего хорошего в жизни!", "Какие милые!" - писали комментаторы.

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